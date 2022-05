Pearson lança biblioteca digital e plataforma gamificada em feira de SP

Por Bússola

A Pearson — maior empresa de educação do mundo —, apresentou na úlima semana, durante a Bett Brasil Educar, principal feira de Educação e Tecnologia da América Latina, sua nova biblioteca digital. Denominada Bibot, a plataforma pretende, de forma gamificada e interativa, ampliar o nível de leitura das crianças e adolescentes do País.

A plataforma conta com milhares de livros, de diversos autores das mais variadas editoras. A Bibot foi pensada para o aluno do século 21 e é uma solução que reúne leitura com interatividade. Quanto mais o estudante lê, mais pontos ele ganha, além de poder realizar testes que vão verificar o seu nível de leitura, interpretação e raciocínios.

“A Bibot é mais uma solução inclusiva da Pearson que promove o desenvolvimento da leitura, das habilidades cognitivas dos estudantes e da autonomia. O objetivo da plataforma é estimular o processo de aprendizagem, democratizar os acessos e a compreensão do mundo por meio de um acervo literário de qualidade, com o selo da maior empresa de aprendizagem do mundo”, afirmou Juliano Costa, vice-presidente de Produtos Educacionais para América Latina da Pearson.

Tanto a indicação de livros, quanto a linha do conhecimento, também disponível na plataforma, estão alinhadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e contam com a indicação de títulos feitas pelos de professores, de acordo com o processo de aprendizagem dos alunos. A Bibot é uma solução que pode ser aplicada tanto em escolas públicas, quanto privadas, por meio de parcerias com a Pearson.

Outros lançamentos

A Pearson, que detêm as marcas Wizard e Yázigi, também aproveitou a Bett Brasil Educar para apresentar outras novidades ao público. Entre elas, houve o lançamento do programa Yázigi for Schools, que substituirá o antigo Yázigi Learnig Experience, e que trará soluções completas de inglês para as escolas. Também foi apresentado, de forma inédita, o Yázigi School Program, que possibilitará a aprendizagem criativa, com autonomia, empatia, criatividade e pensamento crítico do idioma inglês.

Já no espaço destinado a Wizard, o público pôde conhecer o WIP (Wizard International Program), que é voltado para o ensino de inglês com carga horária estendida e o Future 7, que visa a educação e desenvolvimento das competências do futuro, entre elas: inteligência emocional, educação financeira, pensamento lógico e mindset digital.

“A Bett Educar foi uma grande oportunidade para mostrarmos o que já temos feito, principalmente em parcerias público-privadas. Mas, sobretudo, foi uma possibilidade de apresentarmos as novidades e soluções para sanar o déficit educacional no Brasil, do aprendizado de um segundo idioma. Temos importantes programas que vão auxiliar a população brasileira em ter cada vez mais contato e uma aprendizagem garantida do idioma inglês”, comenta diretor de expansão da Pearson, Gustavo Jorge Ramos.

