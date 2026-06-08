5 estratégias de última hora para lucrar durante a Copa

A expectativa de ver a seleção brasileira em campo na Copa do Mundo 2026 já começa a movimentar o comportamento do consumidor e pode representar uma oportunidade estratégica para pequenos empreendedores aumentarem vendas e visibilidade.

Uma pesquisa do Instituto QualiBest mostra que 66% dos brasileiros têm maior intenção de compra de marcas associadas ao evento e 71% afirmam ser impactados por promoções durante os jogos.

Para Ycaro Martins, CEO e fundador da Maxymus Expand, empresa especializada em estratégias de crescimento e estruturação de negócios, esse momento pode funcionar como uma verdadeira “alta temporada” para diferentes segmentos.

"O Mundial cria um ambiente emocional extremamente favorável ao consumo. As pessoas ficam mais abertas à socialização, entretenimento e compras por impulso.

O empresário que entende esse comportamento consegue transformar o fluxo gerado pelo evento em vendas, retenção de clientes e fortalecimento de marca", afirma.

Segundo o especialista em negócios de alta performance, mais do que apenas aproveitar o movimento natural do período, o diferencial está em criar ações rápidas, inteligentes e emocionalmente conectadas ao consumidor.

Confira cinco estratégias práticas para aplicar imediatamente:

1. Aposte em promoções temáticas

Criar campanhas ligadas aos jogos ajuda a aumentar o engajamento do público.

Restaurantes podem oferecer combos especiais durante as partidas, enquanto lojas e concessionárias podem criar descontos progressivos a cada gol da seleção brasileira.

"A criatividade é um dos principais diferenciais para atrair clientes e potencializar as vendas nesse período", destaca Ycaro.

2. Transforme o ambiente em experiência

Mais do que decoração, o consumidor busca experiências.

Espaços tematizados, transmissões dos jogos, playlists especiais e interações nas lojas ajudam a criar um clima emocional favorável para o consumo e aumentam o tempo de permanência do cliente no estabelecimento.

3. Engaje a equipe no clima dos jogos

Segundo o especialista, um dos erros mais comuns é investir apenas no ambiente físico e esquecer do time interno.

"Para que a experiência funcione de forma genuína, os colaboradores também precisam estar envolvidos nesse clima festivo e motivacional", explica.

Equipes engajadas tendem a transmitir mais energia positiva ao consumidor e melhorar os resultados das vendas.

4. Aproveite o movimento nas redes sociais

O evento naturalmente aumenta o volume de interações online.

Criar ações relâmpago, enquetes, sorteios e conteúdos em tempo real pode ampliar o alcance da marca e atrair novos consumidores.

O uso de vídeos curtos, bastidores e campanhas relacionadas aos jogos também ajuda a gerar identificação com o público.

5. Use a sazonalidade como oportunidade de crescimento

Assim como acontece no verão, Natal ou festas juninas, a competição funciona como uma janela estratégica para aumentar o faturamento e conquistar clientes.

"As empresas que mais crescem são aquelas que conseguem transformar grandes eventos culturais em estratégias comerciais inteligentes e experiências memoráveis para o consumidor", conclui Ycaro Martins.