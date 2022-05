Fórum Econômico Mundial reconhece Slang como pioneira no ensino de inglês

A Slang, plataforma de ensino de inglês especializada em conteúdos profissionais e técnicos, foi selecionada entre milhares de outras companhias como uma das Pioneiras em Tecnologia do Fórum Econômico Mundial. A Slang oferece uma solução para uma necessidade urgente do mercado de trabalho: potencializar talentos melhorando a proficiência de profissionais na língua inglesa.

A plataforma oferece centenas de cursos de inglês específicos, permitindo que organizações criem facilmente programas de aprendizagem personalizados para atender as necessidades de cada posição dentro de cada setor de seu negócio. No catálogo de mais de 200 cursos, inclui Computer Science, Nursing, Construction, Accounting, Data Science, Medical Device Manufacturing, Delivery, Transportation Networks, entre outros.

O programa Pioneiros em Tecnologia do Fórum Econômico Mundial é composto por empresas de todo o mundo em Early Stage (estágio inicial) e Growth (estágio de crescimento) que estão envolvidas no uso de novas tecnologias e inovações destinadas a ter um impacto significativo social e no mundo coporativo.

Em todo o mundo, o conhecimento está codificado principalmente em inglês profissional, materiais para desenvolvimento de colaboradores entram nessa estatística: cursos online de alta qualidade, vídeos, entrevistas, blogs, podcasts, entre outros, estão primeiro disponíveis em inglês. No entanto, esse conhecimento é algo que apenas 12% da força de trabalho global tem acesso.

A Slang busca abordar o tema que denomina como analfabetismo profissional um problema para a produtividade, que limita o crescimento de trabalhadores, times e empresas que não são fluentes no idioma.

Após a seleção da startup como Pioneira em Tecnologia, o CEO da Slang, Diego Villegas, participará de discussões e eventos no Fórum Econômico Mundial. Também contribuirá para as iniciativas do FEM nos próximos 2 anos, trabalhando com líderes globais em questões-chave para indústria e sociedade.

“É uma honra fazer parte do programa de Pioneiros em Tecnologia e ver a Slang ser reconhecida por levar o ensino de idiomas para um outro patamar, indo além da aprendizagem básica e padrão em que todos estudam mais do mesmo. Estamos comprometidos em transformar essa indústria cobrindo todos os pontos que envolvem a língua inglesa, incluindo todos os tópicos profissionais, com uma experiência personalizada para cada função e setor que se pode imaginar”, diz.

Kamran Khan, CTO e cofundador da Slang, adiciona: “Continuaremos com nossas contribuições para que a inteligência artificial no ramo dos idiomas seja a melhor possível.”

As empresas selecionadas para serem Pioneiras em Tecnologia deste ano estão moldando o futuro com tecnologias avançadas usando Internet Das Coisas (IoT), robótica, blockchain, biotecnologia, por exemplo, e muito mais. Dentre as marcas selecionadas em edições passadas estão Airbnb, Foundation Medicine, Google, Scribd, Spotify, Twitter e Wikimedia. Historicamente, o programa Pioneiros em Tecnologia realiza sua seleção baseada em critérios como inovação, impacto e liderança, além da relevância do selecionado com as plataformas do Fórum Econômico Mundial.

Usando uma tecnologia pautada em machine learning unida a um grande léxico da língua inglesa para automatizar a criação de cursos, a solução da Slang consegue criar novos cursos de inglês altamente especializados em apenas uma semana. A Slang dá acesso a essa experiência educacional personalizada e também a um vasto catálogo de cursos profissionais por meio de um modelo B2B SaaS.

Atualmente, a Slang passa por um rápido crescimento, expandindo seu time após ter sua rodada Série A bem sucedida e focando em fomentar seu crescimento em escala global. A plataforma procura expandir suas atividades internacionalmente para atender as empresas que necessitam profundamente de uma solução que elimine a lacuna de conhecimento do inglês profissional.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Como usar a tecnologia para gerar impacto social

Seja "customer centric" or die, diz cofundador da RD Station

Bússola Trends: Venda humanizada e engajamento no marketing de influência