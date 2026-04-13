Opinião: o melhor momento para vender uma empresa é quando ela vai bem

Por David Denton*

A decisão de vender uma empresa ainda costuma ser cercada por interpretações equivocadas no ambiente empresarial.

Em muitos casos, a venda é vista como consequência de dificuldades financeiras ou como uma medida adotada apenas quando o negócio já enfrenta problemas.

No entanto, no cenário atual de negócios, essa leitura tem perdido espaço.

O valor estratégico da venda antecipada

A venda de uma companhia pode representar uma escolha estratégica tomada no momento adequado para preservar valor, reduzir riscos e abrir novas possibilidades de crescimento.

O movimento recente do mercado ajuda a explicar essa mudança de percepção.

Após a desaceleração registrada entre 2022 e 2023, o mercado global de fusões e aquisições voltou a apresentar sinais de recuperação em 2024 e 2025.

Relatórios da consultoria Bain & Company e dados da London Stock Exchange apontam para a retomada das transações, impulsionada por consolidações setoriais, busca por escala, avanços tecnológicos e reposicionamentos estratégicos de grandes grupos.

Atração de investidores e private equity

Nesse cenário, empresas com crescimento consistente, governança estruturada e perspectivas claras de expansão passam a atrair maior interesse de investidores estratégicos e fundos de private equity.

Esse contexto reforça um ponto importante: o melhor momento para vender uma empresa raramente é quando ela já enfrenta dificuldades.

Negócios que apresentam bons resultados, margens estáveis e uma trajetória de crescimento tendem a despertar maior interesse do mercado e alcançar múltiplos mais elevados nas negociações.

Quando a companhia demonstra estabilidade e potencial, a percepção de risco diminui e as possibilidades de sinergia para o comprador aumentam.

O ciclo de vida do empreendedor e a saída racional

Outro fator que influencia esse tipo de decisão está ligado ao próprio ciclo de vida do empreendedor.

Construir uma empresa exige anos de dedicação, energia e visão estratégica, mas nem sempre o fundador deseja conduzir a próxima fase do negócio.

Projetos de expansão, internacionalização ou transformação tecnológica podem exigir um nível de investimento e envolvimento diferente daquele que o empresário está disposto a assumir naquele momento.

Nesses casos, capturar o valor construído ao longo dos anos pode ser uma decisão racional.

Desafios na sucessão empresarial familiar

Questões relacionadas à sucessão empresarial também aparecem com frequência nesse tipo de processo.

No Brasil, muitas empresas ainda possuem estrutura familiar de controle, e a transição entre gerações nem sempre ocorre de forma simples.

Herdeiros podem não demonstrar interesse em assumir a gestão ou podem surgir divergências societárias que dificultam a continuidade da empresa.

Quando o negócio depende fortemente da presença do fundador, a venda pode representar uma forma de organizar a sucessão e preservar o patrimônio acumulado.

O risco da vulnerabilidade financeira

Também merece atenção o risco de esperar demais.

Problemas de caixa, aumento do endividamento ou dependência crescente de capital de giro podem indicar que a empresa está entrando em uma fase mais vulnerável.

Quando a venda acontece apenas em situações emergenciais, o número de interessados tende a ser menor e o poder de negociação diminui, o que frequentemente resulta em avaliações mais baixas.

Maturidade empresarial e planejamento estratégico

Planejar uma transação enquanto a empresa ainda apresenta fundamentos sólidos amplia as alternativas estratégicas.

Processos estruturados e competitivos costumam atrair mais interessados e aumentar a probabilidade de capturar prêmios relevantes na negociação.

Mais do que um encerramento, a venda de uma empresa pode representar uma transição estratégica.

Reconhecer o momento adequado para essa decisão é parte da maturidade empresarial e pode ser tão importante quanto ter construído o negócio desde o início.

*David Denton tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, é autor do livro "Navigating Cross-Border Mergers and Acquisitions: a Global Perspective" e sócio da boutique de M&A OKTO FINANCE.*