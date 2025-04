Brasil lidera número de fusões e aquisições no primeiro trimestre na América Latina, aponta pesquisa

A Aon plc (NYSE: AON) divulgou o mais recente relatório sobre as atividades do mercado de fusões e aquisições (M&A) na América Latina. Realizado em colaboração com a TTR Data e a Datasite, o estudo destaca o Brasil como líder na região no primeiro trimestre de 2025, com 399 transações e US$ 6,864 bilhões de capital mobilizado – queda de 3% e 24%, respectivamente, na comparação com o mesmo período de 2024).

"A diminuição no número de transações e no volume de capital mobilizado reflete um cenário mais cauteloso, mas mantivemos nossa posição de liderança no número de fusões e aquisições, o que evidencia o contínuo interesse dos investidores no país, ainda que em um contexto volátil", afirma André Nogueira, líder de M&A and Transaction Solutions para o Brasil na Aon.

O mercado transacional latino-americano registrou um total de 630 fusões e aquisições no primeiro trimestre de 2025, entre anunciadas e concluídas, com um valor agregado de US$ 11,641 bilhões (queda de 11% e 27%, respectivamente, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado).

"O número de fusões e aquisições na América Latina têm diminuído devido a uma combinação de fatores que aumentam a percepção de risco e reduzem a previsibilidade para os investidores. A região está passando por um período de incerteza política e regulatória, com eleições no México e Chile, e volatilidade em mercados como Colômbia e Peru, somado a um cenário de incertezas geopolíticas e instabilidade macroeconômica. Embora setores como saúde, tecnologia, logística e infraestrutura continuem apresentando oportunidades, o ambiente geral exige uma avaliação mais rigorosa dos riscos, o que impacta a atividade de M&A na região", explica Pedro da Costa, líder de M&A and Transaction Solutions para América Latina na Aon.

Private Equity e Venture Capital

No primeiro trimestre de 2025, foram registradas um total de 29 transações de private equity, nove das quais tiveram um valor agregado não confidencial de US$ 1,192 bilhão, representando uma redução de 56% no número de transações e uma queda de 40% no seu valor, em comparação ao mesmo período em 2024.

No segmento de Capital de Risco, foram concluídas 130 transações no primeiro trimestre do ano, 82 das quais tiveram um valor agregado não confidencial de US$ 806 milhões, o que representa uma redução de 29% no número de transações e uma queda de 42% no capital mobilizado na comparação anual.

Classificação das transações por país

Na sequência do Brasil, que liderou o ranking dos países mais ativos da região, está a Argentina, com 61 transações (aumento de 27%) e US$ 1,75 bilhão em valor agregado (aumento de 125%) em relação ao mesmo período do ano passado, tornando-se o único país com resultados positivos na região.

O Chile, por sua vez, também subiu no ranking, com 60 transações (queda de 34%) e capital mobilizado de US$ 1,048 bilhão (queda de 68%), seguido pelo México, com 54 transações (queda de 40%) e capital mobilizado de US$ 1,039 (queda de 46%).

Já a Colômbia, registrou 50 transações (queda de 33%) e valor agregado de US$ 823 milhões (redução de 71%), em comparação ao mesmo período do ano passado. Por fim, o Peru registrou 25 transações (queda de 39%) e capital mobilizado de US$ 202 milhões (queda de 64%) em relação ao ano anterior.

Cross Border

No cenário internacional, o apetite de investimentos das empresas latino-americanas no exterior se destaca especialmente na América do Norte e na Europa, onde foram concluídas 23 e 21 transações, respectivamente.

Por sua vez, as empresas que mais realizaram transações estratégicas na América Latina vêm da Europa (90), da América do Norte (89), e da Ásia (22).

Destaque de 2025

A transação com maior destaque no primeiro trimestre de 2025 foi a venda pela empresa colombiana Cementos Argos de sua participação de 31% na Summit Materials para a Quikrete. A transação, avaliada em US$ 2,875 bilhões, foi assessorada por consultores jurídicos da Davis Polk e por consultores financeiros do Morgan Stanley, Evercore Partners e Wells Fargo.

