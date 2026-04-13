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United propõe fusão com a rival American Airlines para criar a maior companhia aérea do mundo

Proposta foi apresentada pelo CEO da United, Scott Kirby, ao governo dos Estados Unidos, mas negociações ainda estão em fase inicial

United Airlines: CEO Scott Kirby apresentou proposta para a rival American Airlines (Peter Nicholl/Getty Images)

United Airlines: CEO Scott Kirby apresentou proposta para a rival American Airlines (Peter Nicholl/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20h18.

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O CEO da United Airlines, Scott Kirby, apresentou ao governo dos Estados Unidos a possibilidade de uma fusão com a American Airlines A proposta, ainda em estágio inicial, surge em meio a discussões informais e sem confirmação de negociações formais em andamento.

Segundo a Bloomberg, fontes próximas às conversas afirmaram que Kirby mencionou a ideia a integrantes do governo de Donald Trump, embora não haja evidências de um processo estruturado para viabilizar o acordo.

Uma eventual fusão reuniria duas das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, criando a maior empresa do setor no mundo. Atualmente, ambas estão entre as quatro principais operadoras do país e, juntas, concentram mais de um terço do mercado doméstico.

Pressões de Mercado

A possibilidade de consolidação ocorre em um contexto de instabilidade no setor aéreo. O aumento dos preços do petróleo, impulsionado pelo conflito entre Estados Unidos e Irã e pelo fechamento do Estreito de Ormuz, tem elevado os custos operacionais das companhias aéreas.

Em comunicado interno recente, Kirby indicou que a United pode se beneficiar de uma reestruturação do setor, com oportunidades de aquisição de ativos. "Estaremos lá para adquirir alguns desses ativos; pode ser uma situação vantajosa para ambos os lados", disse à Bloomberg.

Ao ser questionado sobre aquisições completas, respondeu: "Veremos, há muitos rumores sobre isso".

O histórico profissional de Kirby também conecta as duas empresas. Ele atuou como presidente da American Airlines antes de deixar a companhia e ingressar na United em 2016, onde posteriormente assumiu o cargo de CEO.

Os desafios da regulação

Uma eventual fusão enfrentaria análise rigorosa de órgãos reguladores. Nos Estados Unidos, operações desse tipo precisam de aprovação do Departamento de Transportes e do Departamento de Justiça, que avaliam impactos concorrenciais e efeitos sobre os preços ao consumidor.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que o governo considera diferentes fatores ao analisar fusões no setor. Ele indicou que há espaço para consolidação, mas destacou que operações desse porte podem exigir a venda de ativos para evitar concentração excessiva de mercado.

Além das questões regulatórias, a fusão também tende a gerar reações de concorrentes, consumidores e representantes políticos, especialmente diante da relevância das duas companhias no mercado doméstico e internacional.

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