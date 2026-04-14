Opinião: a IA está causando a ‘harmonização facial’ do marketing

Lembro perfeitamente de quando comecei. Não existia Inteligência Artificial para escrever legenda, não tinha algoritmo mastigando tendência e, muito menos, essa facilidade de terceirizar a própria voz.

O que existia era suor, intuição e uma vontade absurda de fazer dar certo. Eu era uma empreendedora raiz, daquelas que construía a marca no corpo a corpo, entendendo a dor e o desejo de cada cliente que sentava na minha cadeira.

A "harmonização facial" dos negócios

Hoje, olhando para o mercado, vejo um cenário que me preocupa e, ao mesmo tempo, me instiga: estamos vivendo a “harmonização facial” do marketing.

Há alguns anos, acompanhamos um movimento estético que tomou conta das clínicas e das redes sociais. De repente, todo mundo começou a ficar com o mesmo rosto.

Era o queixo quadrado, a mandíbula marcadíssima, a boca grande. Um padrão de beleza copiado e colado que apagava a individualidade em nome de uma suposta perfeição.

A ironia é que, ao tentar se destacar, as pessoas acabaram ficando invisíveis na multidão dos rostos idênticos.

O risco da eficiência artificial

Agora, a história se repete, mas no mundo dos negócios. Com a popularização da Inteligência Artificial, o marketing está sofrendo do mesmo mal.

Textos padronizados, estratégias genéricas, discursos que parecem ter saído da mesma fôrma. As pessoas estão fazendo tudo meio parecido, terceirizando o pensamento crítico e deixando de treinar habilidades verdadeiras.

Em vez de usar a IA para potencializar a própria essência, estão usando a ferramenta para se esconder atrás de uma máscara de eficiência artificial.

Marketing 7.0 e o recado de Philip Kotler

Philip Kotler, o mestre que nos ensinou quase tudo sobre o assunto, acaba de lançar o Marketing 7.0 e o recado dele é claro: a era da IA exige um marketing centrado na mente, no comportamento e na cognição humana.

Kotler alerta que a obsessão por desempenho e a padronização impulsionada por algoritmos estão destruindo a autenticidade, ou seja, a tecnologia evoluiu absurdamente, mas o diferencial competitivo voltou a ser o que nos torna humanos.

O desafio que temos pela frente é gigantesco. Se a IA consegue produzir conteúdo infinito, responder clientes e analisar dados em segundos, o que sobra para nós?

O diferencial do "olho no olho"

Sobra a verdade, sobra a capacidade de construir comunidades reais, de promover eventos e ativações presenciais que gerem pertencimento.

O digital aproxima, mas é o olho no olho que fideliza, é o abraço, a experiência palpável, a energia que nenhuma máquina consegue replicar.

Daqui para frente, quem continuar apostando na “harmonização” do marketing, entregando mais do mesmo, vai desaparecer. A IA vai exigir de nós uma genuinidade quase radical.

Empreendedorismo raiz na era digital

Precisamos voltar a ser empreendedores raízes, mesmo com toda a tecnologia à disposição.

Use a Inteligência Artificial para otimizar processos, mas nunca para substituir a sua alma. Afinal, no mercado ou na vida, a verdadeira beleza sempre esteve naquilo que nos faz únicos.