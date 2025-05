Autenticidade nas redes sociais: o novo diferencial competitivo para líderes e empresas

A linha entre o institucional e o pessoal nas redes sociais tem se tornado cada vez mais tênue – especialmente para nós que ocupamos posições de liderança. Quantas vezes você já se deparou com perfis corporativos repletos de imagens perfeitas, depoimentos impecáveis e estatísticas impressionantes? Ou observou executivos exibindo vidas aparentemente sem falhas? Como CEO de uma rede hoteleira, essas questões têm me provocado reflexões profundas sobre a autenticidade de nossa presença digital e o impacto dessas escolhas no relacionamento com nossos diversos públicos.

Transparência: da tendência à transformação

Vivemos na era da autenticidade. De acordo com o estudo anual global sobre confiança “Edelman Trust Barometer 2024”, a transparência e genuinidade das lideranças empresariais têm correlação direta com a confiança dos consumidores nas marcas. Não se trata apenas de uma tendência passageira, mas de uma transformação fundamental nas relações entre empresas e seus stakeholders.

A edição de 2023 do "Sprout Social Index" revelou que 86% dos consumidores valorizam a transparência das marcas nas redes sociais, considerando essa característica fundamental para estabelecer relacionamentos de confiança. Em um mundo saturado de conteúdo editado e filtrado, quem consegue se identificar com uma narrativa que jamais apresenta obstáculos ou momentos de vulnerabilidade?

O custo da perfeição



A obsessão pela imagem perfeita nas redes sociais cobra um preço alto. Quando mostramos apenas sucessos e ocultamos desafios, perdemos a oportunidade de estabelecer relações genuínas com os atuais e possíveis clientes, colaboradores e parceiros. Essa reflexão encontra respaldo em um importante estudo publicado na revista “Frontiers in Psychology”, intitulado "The impact of authentic leadership on individual performance: a multi-level study on the role of work engagement and emotional intelligence", que analisou a relação entre liderança autêntica e o desempenho individual dos colaboradores.

Os resultados demonstram claramente que líderes que se apresentam de forma autêntica – tanto pessoalmente quanto em suas comunicações digitais – fortalecem o compromisso emocional dos funcionários, estimulam a criatividade e melhoram significativamente o desempenho no trabalho.

Da hospitalidade à gestão: lições práticas

A hotelaria me ensinou uma lição valiosa nesse sentido: autenticidade cria conexões genuínas. Nossos hóspedes valorizam muito mais uma experiência real, acolhedora e inesquecível, do que uma promessa irrealizável de perfeição. O mesmo princípio se aplica às nossas presenças digitais. Em nossa rede de hotéis, aprendemos que a transparência sobre nossos processos, inclusive quando enfrentamos dificuldades, fortalece nossa credibilidade. Quando um hóspede enfrenta algum imprevisto e vê nossa equipe mobilizada para resolver a situação com transparência e eficiência, o vínculo de confiança se fortalece significativamente.

O estudo "PwC Global Consumer Insights Pulse Survey: Digital Trust Insights" (2023) comprova esta percepção ao demonstrar que empresas que adotam comunicação autêntica e transparente, incluindo quando enfrentam desafios, apresentam índices de fidelização de clientes 47% superiores àquelas que ocultam suas fragilidades.

Equilíbrio entre vulnerabilidade e profissionalismo

Como líder, tenho buscado constantemente equilibrar a projeção de confiança com doses saudáveis de vulnerabilidade. Compartilhar não apenas conquistas, mas também aprendizados dos momentos desafiadores tem gerado conversas mais profundas e engajamento mais autêntico com nossa comunidade.

Segundo dados do “LinkedIn Business Insights” (2024), executivos que compartilham conteúdos autênticos, incluindo vulnerabilidades e aprendizados, têm engajamento 62% maior que aqueles que mostram apenas conquistas. Isso reflete uma mudança fundamental na percepção sobre liderança: não buscamos mais figuras infalíveis, mas sim líderes humanos com quem possamos nos identificar.

Autenticidade performática?

Essa busca pelo equilíbrio entre autenticidade e imagem profissional é também abordada pelo estudo “Building a Leader’s Identity on Social Media”, da plataforma Academia.edu, que examina como os líderes podem construir sua identidade nas redes sociais. Ele destaca que gerar confiança e engajamento com seguidores depende justamente desse delicado equilíbrio – ser autêntico sem perder a postura profissional esperada de um líder.

É importante ressaltar que autenticidade não significa exposição irresponsável ou abrir mão da privacidade. Trata-se de reconhecer que liderança real não é perfeição contínua, mas sim capacidade de navegação em águas turbulentas, compartilhando aprendizados que possam inspirar e orientar pessoas e organizações.

No entanto, como observa Allan S. Taylor em seu livro "Authenticity as Performativity on Social Media", a própria noção de autenticidade nas redes sociais pode ser interpretada como uma construção performática. Taylor explora como a profissionalização nestas mídias influenciou a percepção da autenticidade e sua relação com a influência digital.

Esta perspectiva nos convida a questionar: o que realmente constitui autenticidade em um ambiente onde cada publicação é cuidadosamente considerada, mesmo quando aparenta espontaneidade? A resposta, acredito, reside na intenção e na consistência – quando compartilhamos desafios ou vulnerabilidades com o genuíno propósito de gerar conexões e aprendizados, e não meramente como estratégia calculada para parecer autêntico.

Impacto interno: cultura, engajamento e inovação

A autenticidade nas redes sociais transcende o marketing e influencia diretamente a cultura organizacional. Quando líderes se mostram genuínos em suas comunicações externas, estabelecem um padrão para as relações internas.

Uma pesquisa do Gallup (2023) revelou que empresas com lideranças percebidas como autênticas apresentam índices de engajamento dos colaboradores até 30% superiores. Na prática, quando compartilho nas redes sociais os desafios que enfrentamos no Clara Resorts, estou simultaneamente comunicando aos nossos colaboradores que valorizamos a transparência e que compreendemos que o caminho para o sucesso inclui aprendizados constantes.

O impacto dessa abordagem transparente vai além dos indicadores de engajamento. O estudo da Frontiers in Psychology, mencionado anteriormente, sugere que a liderança autêntica cria um ambiente psicologicamente seguro, onde os colaboradores sentem-se confortáveis para experimentar, inovar e até mesmo falhar sem medo de retaliações. Em um mercado cada vez mais competitivo, essa capacidade de inovação se torna um diferencial estratégico significativo para qualquer organização.

Mais que uma estratégia: um compromisso

Por isso, convido outros líderes a refletirem profundamente: suas redes sociais mostram apenas uma versão editada ou refletem genuinamente seus valores e sua jornada? O que seus seguidores, clientes e colaboradores aprenderiam sobre sua empresa – e sobre você –, apenas observando sua presença digital? Essas perguntas não são retóricas, mas sim convites à introspecção sobre como nossa comunicação digital reflete e molda nossas organizações.

A autenticidade não é apenas uma estratégia de comunicação. É um compromisso com a verdade que será cada vez mais valorizado em um mundo digital saturado de imagens artificiais. Em tempos em que a inteligência artificial gera conteúdos cada vez mais convincentes, a verdadeira experiência humana, com suas imperfeições e aprendizados, torna-se nosso ativo mais valioso.

As marcas e os líderes que conseguirem navegar com transparência nesse novo contexto construirão não apenas engajamento nas redes sociais, mas algo muito mais valioso: confiança genuína e duradoura.

Conclusão: a força da humanidade

Afinal, as pessoas não se conectam com perfeição – elas se conectam com humanidade. E essa lição, acredito, é o verdadeiro segredo para uma presença digital que não apenas gera métricas favoráveis, mas constrói relacionamentos sólidos com todos os públicos que interagimos. Na era da hiperconectividade, talvez o maior diferencial competitivo não sejam algoritmos ou estratégias de marketing sofisticadas, mas sim a coragem de mostrar quem realmente somos, com nossas forças, desafios e, principalmente, com nossa autêntica jornada de aprendizado contínuo.