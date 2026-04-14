Claude Mythos Preview é avanço significativo em cibersegurança, aponta estudo britânico

O AI Security Institute (AISI), do governo britânico, analisou a qualidade do Claude Mythos Preview, modelo da Anthropic anunciado exclusivamente para empresas com crescente demanda por cibersegurança. O estudo concluiu que a versão desenvolvida para ter alto desempenho em identificação de vulnerabilidades virtuais representa um avanço em relação aos modelos anteriores em um campo que "já vinha evoluindo rapidamente".

Nos testes de capture-the-flag (CTF), que são desafios em que modelos precisam identificar e explorar vulnerabilidades em sistemas para recuperar informações ocultas, o Claude Mythos Preview obteve 73% de sucesso nas tarefas de nível expert. Conforme a organização, foi somente em abril de 2025 que um modelo conseguiu completar o teste pela primeira vez; isso posiciona a nova IA da Anthropic como destaque em práticas avançadas de combate a ataques hackers.

Mas o resultado mais expressivo veio em uma simulação chamada The Last Ones (TLO). Ela apresenta um ataque corporativo fictício de 32 etapas, que vai desde o reconhecimento inicial até o controle total da rede. A organização diz que um humano demoraria 20 horas para completar o teste e que o Mythos Preview foi capaz de fazê-lo, com sucesso, em 3 das 10 tentativas realizadas. Nas outras 7 tentativas, a IA foi capaz de chegar até a etapa 22 das 32 previstas. O segundo melhor desempenho foi do Claude Opus 4.6: ele obteve média de 16 etapas concluídas.

O instituto ressalta que os ambientes de teste diferem de redes reais: os cenários não contam com sistemas de defesa ativos, ferramentas de detecção ou penalidades para ações que disparariam alertas de segurança. Por isso, o AISI afirma que os resultados não permitem concluir se o modelo seria capaz de atacar sistemas bem protegidos. A avaliação também identificou limitações: o modelo não completou outro cenário do instituto, chamado "Cooling Tower", voltado a ambientes de tecnologia operacional.

O teste foi feito a partir de disponibilidade de 100 milhões de tokens e o AISI afirma que este é o limite atual da IA. "Esperamos que o desempenho em nossas avaliações continue a melhorar com mais poder computacional para inferência", informou o instituto, reforçando que empresas devem adotar as medidas do Mythos Preview para se precaver de forma "urgente".

Anthropic encontra oportunidade em receios de Big Techs

Com o Claude Mythos Preview, a Anthropic ocupa um espaço importante no avanço do mundo virtual. São 40 as empresas selecionadas para o projeto exclusivo de cibersegurança da empresa de IA; entre elas, Google, Amazon, Apple, Cisco — que recentemente sofreu um ciberataque —, Microsoft e outras. "Nenhuma organização sozinha consegue resolver esses problemas de cibersegurança: desenvolvedores de IA de ponta, outras empresas de software, pesquisadores de segurança, mantenedores de código aberto e governos do mundo todo têm papéis eessenciais a desempenhar", informou a Anthropic em nota oficial.

Em nota, a Anthropic confirmou que a infraestrutura de IA será mantida com até US$ 100 milhões em créditos de uso garantidos pela companhia. Adicionalmente, US$ 4 milhões serão direcionados para instituições de segurança em código aberto utilizarem o serviço, que possibilita o monitoramento tanto de sistemas internos como aqueles de código aberto.