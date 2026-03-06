Diga adeus ao ChatGPT: conheça a ferramenta de IA número 1 para quem trabalha com marketing

O ChatGPT se tornou uma das ferramentas de inteligência artificial mais conhecidas no mundo do trabalho. Mas no marketing digital, outras plataformas especializadas começaram a ganhar destaque por resolver tarefas específicas com mais rapidez.

Ferramentas como Canva, Adext e Delve AI vêm sendo usadas para automatizar processos de design, gestão de anúncios e análise de público. O objetivo é reduzir tarefas operacionais e liberar tempo para decisões estratégicas.

Esse movimento acompanha a expansão da IA generativa nas empresas. Hoje, a maioria das organizações já utiliza inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio, embora muitas ainda estejam em fase inicial de implementação.

Canva usa inteligência artificial para acelerar design e conteúdo

Entre as ferramentas mais populares no marketing está o Canva. A plataforma incorporou recursos de inteligência artificial que permitem criar apresentações, posts para redes sociais e peças publicitárias em poucos minutos.

Com poucos comandos, o sistema gera layouts, sugere cores, cria textos e adapta formatos para diferentes canais digitais.

Para equipes de marketing e comunicação, a integração entre design e automação tornou o Canva uma alternativa rápida para produção de conteúdo visual.

Adext automatiza campanhas de anúncios digitais

No campo da mídia paga, a plataforma Adext ganhou espaço ao usar inteligência artificial para otimizar campanhas de anúncios online.

A ferramenta analisa dados de desempenho em tempo real e redistribui automaticamente o orçamento entre diferentes canais e públicos.

Com esse tipo de automação, profissionais de marketing conseguem ajustar estratégias com rapidez e melhorar o retorno sobre investimento em campanhas digitais.

Delve AI transforma dados em perfis detalhados de clientes

Outra ferramenta que ganhou espaço entre profissionais de marketing é a Delve AI. A plataforma usa inteligência artificial para analisar dados de comportamento e criar personas de clientes de forma automática.

Essas análises ajudam empresas a entender melhor quem são seus consumidores e quais conteúdos têm mais chances de gerar conversão.

Em um ambiente cada vez mais orientado por dados, ferramentas desse tipo ampliam o potencial da produtividade com IA no marketing.

Uma aula rápida para entender inteligência artificial no trabalho

Para quem quer aprender como aplicar ferramentas de IA no marketing e em outras áreas profissionais, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela explica de forma prática como começar a usar inteligência artificial no dia a dia.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

A aula mostra como diferentes ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para acelerar tarefas e ampliar resultados profissionais.

