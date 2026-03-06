Diga adeus ao ChatGPT: conheça a ferramenta de IA número 1 para quem trabalha com marketing

Ferramentas de IA especializadas ganham espaço no marketing digital. (Canva/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 6 de março de 2026 às 17h55.
Última atualização em 6 de março de 2026 às 18h00.
O ChatGPT se tornou uma das ferramentas de inteligência artificial mais conhecidas no mundo do trabalho. Mas no marketing digital, outras plataformas especializadas começaram a ganhar destaque por resolver tarefas específicas com mais rapidez.
Ferramentas como Canva, Adext e Delve AI vêm sendo usadas para automatizar processos de design, gestão de anúncios e análise de público. O objetivo é reduzir tarefas operacionais e liberar tempo para decisões estratégicas.
Esse movimento acompanha a expansão da IA generativa nas empresas. Hoje, a maioria das organizações já utiliza inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio, embora muitas ainda estejam em fase inicial de implementação.
Entre as ferramentas mais populares no marketing está o Canva. A plataforma incorporou recursos de inteligência artificial que permitem criar apresentações, posts para redes sociais e peças publicitárias em poucos minutos.
Com poucos comandos, o sistema gera layouts, sugere cores, cria textos e adapta formatos para diferentes canais digitais.
Para equipes de marketing e comunicação, a integração entre design e automação tornou o Canva uma alternativa rápida para produção de conteúdo visual.
No campo da mídia paga, a plataforma Adext ganhou espaço ao usar inteligência artificial para otimizar campanhas de anúncios online.
A ferramenta analisa dados de desempenho em tempo real e redistribui automaticamente o orçamento entre diferentes canais e públicos.
Com esse tipo de automação, profissionais de marketing conseguem ajustar estratégias com rapidez e melhorar o retorno sobre investimento em campanhas digitais.
Outra ferramenta que ganhou espaço entre profissionais de marketing é a Delve AI. A plataforma usa inteligência artificial para analisar dados de comportamento e criar personas de clientes de forma automática.
Essas análises ajudam empresas a entender melhor quem são seus consumidores e quais conteúdos têm mais chances de gerar conversão.
Em um ambiente cada vez mais orientado por dados, ferramentas desse tipo ampliam o potencial da produtividade com IA no marketing.
Para quem quer aprender como aplicar ferramentas de IA no marketing e em outras áreas profissionais, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela explica de forma prática como começar a usar inteligência artificial no dia a dia.
