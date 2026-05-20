Restaurantes usam pratos especiais para apoiar ações de impacto social

92% das crianças com doenças graves que foram atendidas pela Make-A-Wish apresentaram melhor adesão aos tratamentos após iniciarem a “jornada do sonho”. Esta, consiste em experiências e surpresas até a realização de um desejo escolhido pela criança. Até 15 de junho, restaurantes brasileiros poderão se inscrever para fazer parte dessa jornada.

A “Wish Dish”, principal campanha da organização, é uma ação solidária voltada para a arrecadação de fundos para a realização de mais sonhos. A Make-A-Wish Brasil acaba de abrir inscrições para os estabelecimentos que desejarem participar.

Como funciona o Wish Dish?

A campanha acontece entre os dias 1º a 31 de julho, os espaços participantes irão destinar parte das vendas de um prato especial do cardápio – o “Wish Dish” – à missão da Make-A-Wish Brasil.

Ao longo de junho, os estabelecimentos inscritos irão receber um treinamento sobre o Wish Dish, além de comunicações, decorações e materiais adicionais para os restaurantes. O valor final arrecadado pela campanha e a quantidade de sonhos realizados serão divulgados em agosto.

A oportunidade de causar impacto social é ofertada a empresas do setor de alimentação desde 2023. Ela nasceu com o objetivo de unir propósito e gastronomia e já contou com mais de 30 marcas ao redor do país, como Rede Frango Assado, Abbraccio e Grupo Alife (Ninetto, Nino, Forno da Pino e Peppino), resultando na venda de mais de 18 mil pratos.

“A cada edição, observamos novos restaurantes se unindo à campanha para tornar sonhos possíveis e, mais do que arrecadar recursos, criamos uma corrente de solidariedade por meio de momentos especiais, capazes de construir memórias afetivas em uma fase tão delicada da vida dessas crianças, assim como de seus familiares e amigos”, destaca Juliana Ayrosa, CEO da Make-A-Wish Brasil.

Desde sua fundação, nos anos 1980, a organização já realizou 615 mil sonhos e hoje está presente em mais de 50 países.