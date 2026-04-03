ONG cria campanha mundial para realizar sonhos de crianças com doenças graves

A Make-A-Wish é uma ONG internacional especializada na realização dos sonhos de crianças que enfrentam doenças graves. Como comemoração dos seus 46º anos de operação, ela vai utilizar abril, o Mês Mundial dos Sonhos, para aumentar a visibilidade da sua missão.

A ação consiste na iluminação de pontos turísticos de diversas cidades ao redor do mundo. São Paulo, por exemplo, terá o azul da Make-A-Wish na Roda Rico, a roda-gigante próxima ao Parque Villa-Lobos, e no parque de diversões Hopi Hari.

Essa iniciativa foi batizada de Light Up Blue. Para relembrar o primeiro sonho realizado, em 29 de abril, seis países irão iluminar seus pontos turísticos famosos, construindo uma corrente de solidariedade e conhecimento sobre a ONG.

A expectativa é atender aos sonhos de mais crianças ao redor do mundo

No Rio de Janeiro, AquaRio e BioParque do Rio estão entre alguns locais participantes, além de grandes cartões postais do Paraná, como Jardim Botânico de Curitiba e Itaipu Binacional, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, localizada em Foz do Iguaçu.

Para 2026, a expectativa é de ampliar o número de locais iluminados, alcançando aproximadamente 25 pontos turísticos entre os países contemplados.

Em 2025, marcos icônicos aderiram à campanha, como CN Tower, no Canadá, edifícios governamentais em Roma e Milão, na Itália, e Jet d'Eau, a fonte de Genebra, na Suíça.

Com mais de 50 países participantes, a campanha da Make-A-Wish International busca expandir a visibilidade da missão da ONG ainda mais longe e promover arrecadações para novos sonhos, conscientização entre a população e esperança e alegria às crianças atendidas.

Proporcionando novos sonhos

Durante o Mês Mundial dos Sonhos, a Make-A-Wish Brasil ainda convida o público a conhecer a trajetória de algumas crianças que aguardam o início da “jornada do sonho”, período que antecede a concretização do pedido com experiências surpresas especiais.

A campanha, assim, é uma oportunidade para fazer parte do grupo de WishMakers, pessoas que apoiam a organização por meio de doações, voluntariado, parcerias ou divulgações da causa, contribuindo para a realização de novos sonhos, como:

Moab, 4 anos, que enfrenta um câncer raro no fígado e sonha em ser policial

https://donorbox.org/moab-d-c-s_neoplasia-maligna-do-figado/

Osvaldina, 13 anos, que nasceu com talassemia, uma anemia crônica, e sonha em visitar o Rio de Janeiro

https://donorbox.org/osvaldina-a-d-j-a_talassemia/

Kauan, 12 anos, que recebeu o diagnóstico de leucemia linfóide aguda e sonha em conhecer o time do Corinthians

https://donorbox.org/kauan-d-f-d-s_leucemia-linfoide-aguda/

Valkyria, 17 anos, que luta contra uma Leucemia Mieloide Aguda e sonha em viver um dia de princesa

https://donorbox.org/valkyria-f-o_leucemia-mieloide-aguda/

Para a Make-A-Wish International, o World Wish Month é uma das principais campanhas do ano, conectando filiais a um propósito que já realizou mais de 650 mil sonhos, sendo mais de 4 mil apenas no Brasil.

“Em 2026, completamos 18 anos no país, e participar de mais um Mês Mundial dos Sonhos reforça a importância de mobilizar a sociedade em torno da nossa missão. Cada iniciativa mostra que, juntos, podemos transformar momentos difíceis em momentos de esperança, porque quando um sonho se torna realidade, ele não impacta apenas a criança, mas toda a sua família e rede de apoio” destaca Juliana Ayrosa, CEO da Make-A-Wish Brasil.