ONG cria programa ‘Favela 3D’ e projeta impactar 2 mil pessoas

Com nome que reflete a missão, o programa ‘Favela 3D’, criado pela ONG Gerando Falcões e o Instituto Equatorial, promove o impacto social em todas as dimenções da comunidade.

A iniciativa começou com evento de lançamento na última quarta-feira (11), onde foi apresentado a tecnologia social que visa transformar favelas e periferias do brasil de forma sistêmica, atuando nas áreas educacional, social, econômica e de infraestrutura

Em São Luís, o projeto vai beneficiar cerca de 2 mil famílias no Residencial Paraíso, na área Itaqui-Bacanga. Essa será a 17ª Favela 3D do país.

"Este lançamento marca a extensão da parceria e do investimento no estado, com o objetivo principal de promover transformação social em territórios vulneráveis, gerando mais dignidade e oportunidades para a sociedade", afirmou o CEO do Grupo Equatorial, Augusto Miranda.

Favela 3D: Digna, Digital e Desenvolvida

Destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, o Favela 3D já impactou milhares de pessoas em diferentes estados brasileiros.

O programa atua em oito frentes estratégicas: moradia digna e urbanismo social, acesso à saúde, cidadania e cultura de paz, direito à educação, primeira infância, autonomia da mulher, cultura, esporte e lazer, e geração de renda.

As ações são planejadas junto às comunidades e acompanhadas de forma personalizada, promovendo desenvolvimento sustentável e inclusão social.

Manu Oliveira tem 27 anos, é Gestora de Projetos e Programas Sociais do Instituto Dália, e uma moradora orgulhosa da comunidade onde nasceu. Ela comemora a chegada do Favela 3D ao Residencial Paraíso:

“Esse projeto vai servir para mostrar que todos nós do Residencial Paraíso temos muito potencial a ser trabalhado. E eu tenho uma meta ousada, que é ajudar a fazer em nosso bairro o melhor modelo de Favela 3D desse país”, declarou Manu..

Para Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões, “a chegada do Favela 3D ao Maranhão representa muito mais do que a expansão de um programa, é a chegada de um novo capítulo de desenvolvimento social para a região. Estamos falando de transformar territórios marcados pela vulnerabilidade em polos de dignidade, oportunidade e prosperidade”.