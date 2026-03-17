ONG cria programa ‘Favela 3D’ e projeta impactar 2 mil pessoas

Gerando Falcões e Instituto Equatorial lançam Programa Favela 3D no Maranhão
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Publicado em 17 de março de 2026 às 13h00.
Com nome que reflete a missão, o programa ‘Favela 3D’, criado pela ONG Gerando Falcões e o Instituto Equatorial, promove o impacto social em todas as dimenções da comunidade.
A iniciativa começou com evento de lançamento na última quarta-feira (11), onde foi apresentado a tecnologia social que visa transformar favelas e periferias do brasil de forma sistêmica, atuando nas áreas educacional, social, econômica e de infraestrutura
"Este lançamento marca a extensão da parceria e do investimento no estado, com o objetivo principal de promover transformação social em territórios vulneráveis, gerando mais dignidade e oportunidades para a sociedade", afirmou o CEO do Grupo Equatorial, Augusto Miranda.
Destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social, o Favela 3D já impactou milhares de pessoas em diferentes estados brasileiros.
O programa atua em oito frentes estratégicas: moradia digna e urbanismo social, acesso à saúde, cidadania e cultura de paz, direito à educação, primeira infância, autonomia da mulher, cultura, esporte e lazer, e geração de renda.
As ações são planejadas junto às comunidades e acompanhadas de forma personalizada, promovendo desenvolvimento sustentável e inclusão social.
Manu Oliveira tem 27 anos, é Gestora de Projetos e Programas Sociais do Instituto Dália, e uma moradora orgulhosa da comunidade onde nasceu. Ela comemora a chegada do Favela 3D ao Residencial Paraíso:
“Esse projeto vai servir para mostrar que todos nós do Residencial Paraíso temos muito potencial a ser trabalhado. E eu tenho uma meta ousada, que é ajudar a fazer em nosso bairro o melhor modelo de Favela 3D desse país”, declarou Manu..
Para Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões, “a chegada do Favela 3D ao Maranhão representa muito mais do que a expansão de um programa, é a chegada de um novo capítulo de desenvolvimento social para a região. Estamos falando de transformar territórios marcados pela vulnerabilidade em polos de dignidade, oportunidade e prosperidade”.