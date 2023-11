Tecnologia Social brasileira inspira países na construção de políticas de inclusão juvenil

Por Adair Meira*

Há anos acompanhamos em noticiários, artigos científicos, teses, entre outros documentos, estudos que avaliam o poder das tecnologias e como elas podem contribuir efetivamente para potencializar resultados, impulsionar projetos, romper paradigmas e superar desafios locais e globais. Em contrapartida, uma abordagem mais holística, percebe a tecnologia como uma estratégia de inovação social, e não uma visão puramente técnica e instrumentalizada. Dessa maneira, quando alinhada a um entendimento de grupo-alvo e propósito social, a tecnologia social é capaz de transformar a vida de jovens por todo o mundo por meio da educação, da ocupação (trabalho) e distribuição de renda.

Oportunamente, coloco em evidência como os programas de aprendizagem são determinantes na vida das famílias de norte a sul do Brasil, e, por isso, podem promover a transformação social positiva na vida de jovens, empresas e de toda a sociedade, aliando tecnologia, educação, oportunidade e geração de renda. Um cenário desafiador, contudo, promissor, que exigiu de cada um de nós força, resistência, resiliência e capacidade de nos reinventarmos. E é neste ponto que projetos e ações se consolidam como aliados nesta jornada para transcender e servem de inspiração para países europeus, como Portugal, Espanha, Holanda, Itália, Suécia e Romênia na ressignificação do espaço do jovem.

O potencial transformador da tecnologia social

No que diz respeito à inclusão de jovens, os programas de aprendizagem impulsionados por tecnologias sociais têm se revelado como ferramentas e metodologias eficazes para transformar vidas. Ao combinar capacitação profissional, educação, oportunidade de emprego formal e geração de renda, tais programas não apenas fornecem habilidades práticas, mas também cultivam um senso de autoestima, empoderamento e protagonismo juvenil.

Todas essas iniciativas são pensadas para impactar positivamente a vida da juventude vulnerável do país, portanto, neste contexto, a criatividade e a inovação despontam como verdadeiro ponto de partida, convidando o empreendedorismo social a fomentar um ambiente que convoque a todos para criação de produtos e serviços que estejam centrados no desenvolvimento humano.

Aplicação do empreendedorismo social

O empreendedorismo social transcende a tradicional busca por lucros, priorizando o impacto social positivo na sociedade. Empreender significa fazer algo novo, diferente, isto é, esse conceito aplicado no âmbito social é chave para a sustentabilidade e a inovação, bem como a missão a favor do bem-estar e da responsabilidade social, como missão emancipadora para o desenvolvimento sustentável. Essas iniciativas buscam não apenas mitigar as adversidades enfrentadas por grupos marginalizados, mas também criar um ambiente propício ao desenvolvimento sustentável.

No conceito e na prática, empreendedorismo social é adotar estratégias inovadoras, que são comuns de ambientes corporativos, focadas para ações de alto impacto na sociedade, favorecendo a solução de questões relacionadas à saúde, ao emprego, ao meio ambiente, à moradia, aos direitos humanos, entre outras questões, e, como não poderia deixar de ser, à educação. Sim, porque o anseio por uma sociedade mais justa é inerente ao conhecimento e, diante de sociedade edificada sobre três pilares (informação, tecnologia e conhecimento), não é difícil entender como as tecnologias são fundamentais para o sucesso profissional e pessoal.

A importância de direcionar esforços para a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social vai além da retórica; é uma necessidade premente para construir um futuro sustentável, equitativo e adequado às novas demandas sociais. O empreendedorismo social, ao se tornar um veículo para essa inclusão, demonstra a capacidade da sociedade de inovar e se adaptar para enfrentar os desafios contemporâneos. Mas, para dar sustentabilidade a essa tríade, é vital a união entre os poderes público e privado.

O que aprendi com a FPC

Minhas experiências à frente da Fundação Pró-Cerrado (FPC) mostram que, juntos, é possível empreender ações que favoreçam o desenvolvimento social, econômico e sustentável. Isso significa que a construção de um futuro próspero precisa equilibrar desenvolvimento, cuidado com as pessoas e proteção ao meio ambiente. Em três décadas de trajetória, pude observar que a atuação conjunta não apenas estimula o senso coletivo em favor de causas nobres, como também favorece a elaboração de projetos sociais de alto impacto.

Em 1994, quando poucos falavam e até mesmo pouco se entendia o valor do empreendedorismo social, apostamos em um projeto com o propósito de entregar formação técnico-profissional, capacitação, trabalho e renda a jovens em situação de vulnerabilidade social. Fundada em Goiânia, a FPC é considerada pioneira no trabalho de inclusão juvenil por meio do programa de aprendizagem Jovem Cidadão. Nossos prêmios e reconhecimentos, entre eles “Empreender Social” da Schwab Foundation, chancelam o compromisso genuíno com a juventude e a aprendizagem.

Mas a parceria com o poder público foi grande responsável por permitir desenvolver ações escaláveis para a promoção da inclusão social e do protagonismo juvenil, por meio da formação integral do jovem e fortalecimento de vínculos. Hoje este trabalho, iniciado em Goiás, amplia e potencializa as nossas ações por meio da atuação em rede, replicando para outras regiões do País e do mundo através de um conjunto de instituições parceiras de cooperação a favor da juventude.

A construção de um ambiente favorável de esperança e oportunidade à juventude global precisa ser um movimento diário, de vigilância e constantes esforços no compromisso, no dever, na responsabilidade e na missão de transformar realidades. Se as transformamos, impactamos o próximo com nosso propósito, crescemos intimamente pelo reflexo deste trabalho e este círculo virtuoso se torna fonte de expansão e renovação do panorama coletivo.

*Adair Meira é o criador da Fundação Pró-Cerrado, plataforma que conecta as necessidades de jovens com o mercado de trabalho, aumentando a conscientização sobre a necessidade de apoiar as juventudes do mundo.

