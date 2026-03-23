Bússola

Um conteúdo Bússola

Iniciativa forma jovens em panificação e abre portas para o mercado de trabalho

Fundação Gol de Letra e Puratos promovem ação solidária em São Paulo, dos dias 17 ao 29

(Fundação Gol de Letra/Divulgação)

(Fundação Gol de Letra/Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 23 de março de 2026 às 07h00.

Nesta Páscoa a Fundação Gol de Letra, OSC dedicada ao uso do esporte como ferramenta de impacto social, permitirá ao público conhecer de perto a formação de jovens na panificação, por meio da Bakery School.

A campanha, que vai de 17 a 29 de março, une solidariedade e aprendizado: ao apoiar a iniciativa, as pessoas contribuem diretamente com o desenvolvimento dos alunos e alunas, que produzem os bolos de Páscoa como parte da sua jornada de formação.

A ação acontece no espaço da Fundação dentro do Supermercado Carrefour no Shopping Pamplona, das 10:00 às 21:00. O público poderá conhecer de perto os projetos desenvolvidos e contribuir com a campanha.

Como forma de incentivo e reconhecimento, os participantes que realizarem a doação estabelecida receberão um bolo de Páscoa produzido pelos alunos e alunas da Escola de Panificação da Fundação Gol de Letra.

A iniciativa busca ampliar a visibilidade do trabalho realizado pela Fundação e dessa forma reforçar a importância do investimento social na formação de jovens, especialmente por meio da qualificação profissional.

A campanha reforça o compromisso conjunto entre a Fundação Gol de Letra e a Puratos em promover impacto social positivo, incentivando a solidariedade bem como o engajamento da comunidade.

A participação do público é essencial para o sucesso da iniciativa, dessa maneira contribuindo diretamente para a continuidade das ações educativas e de formação que transformam vidas diariamente.

Acompanhe tudo sobre:Impacto social

Mais de Bússola

Dia Mundial da Água: iniciativas de empresas pela gestão hídrica no Brasil

Opinião: a indústria mundial está contratando cada vez mais o ‘Dr. Plágio’

Gestão Sustentável: uma mudança de paradigma na gestão de riscos

Creator economy: o que é o ‘interest graph’, novo sistema das redes sociais 

Mais na Exame

Mercados

Ouro despenca e registra pior semana desde 2011 com saída de investidores

Marketing

'Otimismo demais; ninguém falou sobre guerra ou desemprego', diz Faith Popcorn sobre SXSW

Negócios

KPMG revela 16 startups para ficar de olho em 2026 — juntas, já captaram R$ 5 bilhões

Esporte

Resultado do jogo Corinthians x Flamengo ontem; veja os destaques