Iniciativa forma jovens em panificação e abre portas para o mercado de trabalho

Nesta Páscoa a Fundação Gol de Letra, OSC dedicada ao uso do esporte como ferramenta de impacto social, permitirá ao público conhecer de perto a formação de jovens na panificação, por meio da Bakery School.

A campanha, que vai de 17 a 29 de março, une solidariedade e aprendizado: ao apoiar a iniciativa, as pessoas contribuem diretamente com o desenvolvimento dos alunos e alunas, que produzem os bolos de Páscoa como parte da sua jornada de formação.

A ação acontece no espaço da Fundação dentro do Supermercado Carrefour no Shopping Pamplona, das 10:00 às 21:00. O público poderá conhecer de perto os projetos desenvolvidos e contribuir com a campanha.

Como forma de incentivo e reconhecimento, os participantes que realizarem a doação estabelecida receberão um bolo de Páscoa produzido pelos alunos e alunas da Escola de Panificação da Fundação Gol de Letra.

A iniciativa busca ampliar a visibilidade do trabalho realizado pela Fundação e dessa forma reforçar a importância do investimento social na formação de jovens, especialmente por meio da qualificação profissional.

A campanha reforça o compromisso conjunto entre a Fundação Gol de Letra e a Puratos em promover impacto social positivo, incentivando a solidariedade bem como o engajamento da comunidade.

A participação do público é essencial para o sucesso da iniciativa, dessa maneira contribuindo diretamente para a continuidade das ações educativas e de formação que transformam vidas diariamente.