Oi convoca comunidade LGBTQIAPN+ para desafio no TikTok

Como parte de sua estratégia de ampliar os temas de diversidade e inclusão em seus conteúdos de divulgação de marca, a Oi promove uma nova ação em parceria com a plataforma de entretenimento TikTok em apoio à comunidade LGBTQIAPN+, mostrando como a internet pode ser uma aliada na conquista de espaços e de reconhecimento.

A campanha começou no domingo e conta com a participação de 12 influenciadores que vão usar a plataforma de entretenimento para contar suas histórias e lançar uma missão e um desafio: convidar o público a mostrar como a internet fez diferença para ajudá-los a ganhar respeito e reconhecimento na sua trajetória.

Qual é o objetivo da ação?

“A Oi está sempre em busca de construir uma cultura colaborativa nos seus conteúdos, procurando gerar inspiração e impacto positivo. Nossa missão com a branded mission é amplificar a voz da comunidade LGBTQIAPN+, dar espaço para novas conversas e trazer informações relevantes que contribuam para a construção de uma sociedade mais respeitosa e diversa”, diz Lívia Marquez, diretora de Comunicação da Oi. A ação que acontece agora, segundo ela, é uma amplificação das entregas de valor recorrente da marca, um esforço contínuo e um desafio com o qual a Oi se compromete o ano inteiro.

"O TikTok é para todos, para empresas de todos os setores e tamanhos. E as marcas estão sentindo como o TikTok impacta positivamente seus negócios, seja para consideração de marca, seja para conversão de vendas. A autenticidade dos conteúdos na plataforma e o superengajamento da comunidade estão potencializando o social commerce, que é como um boca-a-boca digital, e criando novas fronteiras na indústria de marketing", afirma Bruno Lopes, diretor de Vendas no TikTok.

Explicando a trend

No desafio da Oi no TikTok, o público participante terá de contar pelo menos cinco situações, em vídeos de até 3 minutos, em que a internet fez diferença positiva na vida de cada um. A hashtag da campanha é #historiasdeorgulhoOi, com vídeos compilados num feed exclusivo da marca no TikTok para a ação.

A ação com o TikTok é mais uma das iniciativas da companhia, que vem ampliando sua estratégia de apoio à diversidade e à inclusão em suas plataformas de comunicação e também reforçando esses dois temas em seu posicionamento institucional. No início do ano, a companhia lançou o conceito Bora Bora – uma internet que traduz bem o papel da companhia de criar novos futuros e levar, de forma leve, a vida digital para todos, e onde todo mundo pode ser quem é sem medo de julgamentos.

