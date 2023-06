Juan Soares: O poder das organizações plurais

Por Juan Soares*

Hoje, mais do que nunca, as empresas estão reconhecendo que a diversidade é um ativo valioso, capaz de impulsionar o sucesso, a inovação e a criatividade. Por isso, no Mês do Orgulho LGBTQIA+ e da diversidade, é a hora, também, de celebrar o poder das organizações plurais.

Elas são companhias que abraçam as diferenças em todas as suas formas: gênero, etnia, orientação sexual, habilidades e muito mais. São negócios que reconhecem que a diversidade não é apenas uma questão de representação, mas também de perspectivas e experiências únicas. Ao trazer pessoas com origens distintas para a mesa, elas estimulam a troca de ideias e o surgimento de soluções inovadoras. É a pluralidade que impulsiona o crescimento e a resiliência, permitindo que as empresas se adaptem às mudanças rápidas e complexas do mundo atual.

Estudos comprovam que empresas com diversidade de gênero e étnica superam seus concorrentes, alcançando melhores resultados financeiros. Dados da McKinsey mostram que companhias percebidas pelos seus funcionários como diversificadas em termos de gênero têm probabilidade 93% maior de apresentar performance financeira superior a de seus pares da indústria, Além disso, ela impulsiona a inovação e a criatividade, permitindo que as empresas se destaquem em um mercado cada vez mais competitivo. Outro ponto importante é que ela também é um fator decisivo para atrair e reter talentos excepcionais, pois profissionais buscam por companhias que valorizem e respeitem as diferenças.

A diversidade é a força motriz por trás das organizações plurais. Mas como transformar empresas em organizações plurais? Uma forma de fazer isso é criar e colocar em prática políticas e processos para o desenvolvimento das habilidades profissionais de maneira igualitária, considerando a individualidade de cada um é uma das principais etapas.

Além do mais, compreender que, sim, todos nós somos responsáveis por tornar a diversidade uma realidade nos mais distintos setores, fazer a diferença no mundo dos negócios e na sociedade. Por isso, nesse mês, convidamos você a celebrar as organizações plurais. Seja você um empresário, profissional ou consumidor, sua contribuição é essencial para a construção de um mundo mais inclusivo e igualitário. Ao apoiar empresas que valorizam a diversidade, você está impulsionando a mudança e criando oportunidades para todos.

Organizações plurais são a oportunidade para se criar um ambiente acolhedor, onde todos os funcionários se sentem reconhecidos, respeitados e capacitados a contribuir plenamente com a evolução do negócio e das pessoas que fazem parte dele. A diversidade e a inclusão são os pontos chave para liberar o potencial das equipes e para o desenvolvimento de uma cultura da inovação, pois permite que cada indivíduo traga sua autenticidade para o trabalho. Assim, as vozes de todos são ouvidas e valorizadas, resultando em colaboração de alto desempenho e um clima de trabalho saudável.

Juntos, podemos construir negócios mais fortes, inovadores e equitativos. Vamos aproveitar o poder das organizações plurais e criar um futuro onde todos tenham a oportunidade de prosperar.

*Juan Soares é Head de People na Rethink

