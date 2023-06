Rejane Toigo: Democratizando o selo de verificação nas redes sociais

Por Rejane Toigo*

A Meta, conglomerado responsável pelo Facebook e Instagram, anunciou recentemente um serviço de assinatura chamado Meta Verified, que permitirá aos usuários adquirir o prestigioso selo de verificação.

Historicamente, o selo de verificação tem sido um indicador de autenticidade e credibilidade. Foi, durante muito tempo, reservado para figuras públicas, marcas de renome e entidades influentes. A Meta, entretanto, está democratizando o acesso a esse símbolo de status.

Por um valor de R$ 45 mensais (ou R$ 55 através do aplicativo), os usuários poderão não apenas ostentar o selo, mas também desfrutar de uma variedade de benefícios adicionais.

Os assinantes do Meta Verified receberão não apenas o selo azul de verificação, mas também proteção e monitoramento proativo contra perfis falsos. Isto é particularmente valioso para profissionais e empresas que desejam proteger sua imagem online.

Além disso, o serviço inclui suporte técnico personalizado, bem como recursos exclusivos para o compartilhamento de conteúdo, incluindo figurinhas exclusivas e um bônus mensal de cem estrelas no Facebook e Instagram para apoiar outros criadores de conteúdo.

Elevando a autoridade e posicionamento de marca

Possuir o selo de verificação pode significar um marco no estabelecimento da autoridade de uma marca ou profissional. Este símbolo é frequentemente associado a entidades confiáveis e pode aumentar a credibilidade aos olhos do público.

Mas antes de embarcar nesta jornada, é importante conhecer os requisitos. Os interessados deverão ter no mínimo 18 anos de idade, possuir um histórico de postagens e enviar uma cópia de um documento de identificação oficial.

É também crucial lembrar que com o selo de verificação vem uma responsabilidade ampliada em termos de integridade e transparência nas comunicações online.

O lançamento do Meta Verified representa uma oportunidade única para profissionais e empresas que buscam fortalecer sua presença nas redes sociais. Através da aquisição do selo de verificação, juntamente com os benefícios adicionais oferecidos, os usuários podem não só melhorar sua credibilidade, mas também proteger e enriquecer suas comunicações online.

Um aliado contra as fraudes

Aqui entra outro aspecto crítico: a segurança online. Conforme mencionado, o Meta Verified proporciona proteção e monitoramento proativo contra perfis falsos, o que é especialmente importante diante do assustador aumento de tentativas de fraudes na internet.

Vamos nos aprofundar em alguns dados: conforme dados da Serasa Experian, em 2021 o Brasil enfrentou mais de 4 milhões de tentativas de fraudes na internet por perfis falsos. Traduzindo isso, a cada sete segundos, há uma tentativa de fraude no país! Uma estatística alarmante que evidencia a urgência de proteger nossa identidade e reputação online.

Com o selo azul de verificação, um nível extra de confiança é adicionado à sua presença online. Para o público, isso serve como uma garantia de que estão interagindo com a entidade real e não com um impostor. Isso é crucial para profissionais e marcas que desejam garantir a confiança de seus clientes e parceiros.

Para exemplificar a relevância desse assunto, vamos falar sobre um caso recente que envolve uma profissional da área da saúde. Uma médica renomada descobriu que uma pessoa, que tinha seu mesmo nome, estava se passando por ela nas redes sociais, usando seus dados e fotos para enganar pessoas. A falsa médica chegou ao ponto de oferecer consultas e aconselhamento médico.

Este é um exemplo chocante de como os perfis não verificados podem ser vulneráveis a fraudes e usurpações de identidade. Não só a reputação profissional da médica estava em jogo, como também a segurança e o bem-estar de pessoas inocentes que poderiam ser enganadas pelo perfil falso.

No caso acima, se a médica real tivesse o selo de verificação, seria muito mais fácil para o público discernir entre o perfil autêntico e o falso. Isso poderia ter evitado muitos danos e confusão.

Ou seja, o selo azul não é apenas uma ferramenta de branding ou um símbolo de status. Ele é uma camada essencial de proteção em um mundo digital cada vez mais complexo e repleto de ameaças. Investir no Meta Verified não é apenas investir na sua marca, mas também na segurança e confiança que você compartilha com seu público e clientes.

Importância da credibilidade nas redes sociais

Em um mundo digital onde cada vez mais pessoas buscam informações e estabelecem relações online, a credibilidade nas redes sociais se torna um ativo valioso. A credibilidade é a cola que mantém a confiança do público em sua marca ou perfil. O selo de verificação ajuda a estabelecer essa credibilidade, comunicando aos visitantes que seu perfil é autêntico e digno de atenção.

Mas não é apenas o selo em si. A credibilidade se constrói também por meio do conteúdo que você compartilha, a forma como se comunica e interage com seu público, e a consistência na entrega de valor.

O selo de verificação pode atrair olhares, mas é a autenticidade e a qualidade do seu trabalho que vão manter as pessoas interessadas.

Afinal, quando uma marca ou profissional é visto como confiável, o engajamento nas redes sociais tende a aumentar. Isso acontece porque as pessoas estão mais propensas a interagir com uma entidade em que confiam. Comentários, curtidas e compartilhamentos fluem naturalmente quando seu público se sente conectado e valorizado.

Essa interação não é valiosa apenas para o ego: ela tem implicações comerciais concretas. Um público engajado é um público que vai ouvir quando você apresentar um novo produto, serviço ou ideia. Eles serão mais propensos a se tornarem clientes e até mesmo embaixadores da sua marca, recomendando-a a seus próprios seguidores e amigos.

Além disso, com o aumento do engajamento, seu alcance nas redes sociais se expande. Isso pode levar a novas oportunidades de negócios, parcerias e colaborações que antes não estavam disponíveis para você.

Ou seja, o Meta Verified pode ser um excelente trampolim para elevar a autoridade nas redes sociais. Contudo, é essencial que seja acompanhado por uma estratégia de conteúdo e interação autêntica com o público. A credibilidade não é apenas uma consequência do selo de verificação, mas do valor genuíno que você proporciona à sua audiência.

*Rejane Toigo é estrategista digital, especialista em mídias sociais e fundadora da Like Marketing

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Media Hero usa IA para dizer quanto, onde e como investir em marketing

Carolina Fernandes: Creators 3.0, a nova era dos influenciadores

Showkase entra para a seleção de empresas aceleradas pelo Grupo Boticário