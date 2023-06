Conheça a única arena esportiva exclusiva para mulheres no Brasil

A Nossa Arena é o único espaço de práticas esportivas exclusivo para meninas e mulheres no Brasil. Com propósito de inclusão, segurança e principalmente, acolhimento, a arena poliesportiva, localizada na zona oeste da capital paulista, foi inaugurada em 2021. O local conta com uma estrutura de 8500 m² contemplando quadras de Society, de areia, área para eventos esportivos, corporativos, culturais e particulares.

“Desde o início, nosso objetivo foi criar um espaço onde pudéssemos acolher as mulheres que não encontravam um lugar seguro para treinar. Nós sabemos, por experiência própria, como é difícil encontrar lugares nos quais nos sintamos pertencentes e protagonistas. Os homens são sempre maioria e nós meras coadjuvantes, quase que intrusas”, afirma Júlia Vergueiro, uma das fundadoras da Nossa Arena. “Criamos um ambiente onde de fato nos sentimos em casa, e percebemos que isso vem ressignificando o esporte para o público feminino. Aqui, jogar é sinônimo de diversão, amizades, liberdade, sem julgamentos por performance ou estética que nos afastam do verdadeiro prazer de praticar esporte.”.

Esporte também é direito humano

O “Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional sobre Atividades Físicas e Esportivas e Desenvolvimento Humano” organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, revela que o gênero está entre as disparidades elencadas quando o tema é acesso às atividades físicas e esportivas no Brasil. O estudo ainda mostra que a prática de exercícios físicos realizado por mulheres é 40% inferior em relação aos homens.

No Brasil, a probabilidade de homens praticarem esportes é 28% maior do que as mulheres. Está previsto na Constituição Brasileira de 1988 que é um dever do Estado fomentar as práticas esportivas formais e não formais para todos. Além disso, a pesquisa das Nações Unidas mostra que o esporte é um dos grandes impulsionadores da igualdade de gênero.

Única escolinha do Barcelona para meninas

Para incentivar cada vez mais a presença feminina no esporte, o Nossa Arena conta com parcerias e projetos de grande peso. O espaço esportivo é sede da primeira unidade feminina da Barça Academy Pro, projeto criado e ligado diretamente ao FC Barcelona, que aplica as metodologias do time europeu nos treinos de crianças e adolescentes, em 35 escolas do mundo. Na arena, mais de 150 meninas de 7 a 18 anos treinam três vezes por semana, totalizando 15 aulas semanais de futebol society, além dos jogos amistosos e participação em campeonatos internos e externos.

“Nada nos deixa mais realizadas do que ver o sucesso de negócios e projetos de futebol feminino acontecendo aqui todos os dias e para os mais diversos públicos. Quem frequenta a Nossa Arena consegue ter a dimensão do que é esse mercado hoje e do seu grande potencial de crescimento. Não estamos mais falando sobre tendência, é uma realidade e quem não está fazendo parte vai ficar para trás”, afirma Júlia Vergueiro.

Quem joga junto com elas?

Desde a inauguração, em 2021, a Nossa Arena conta com o patrocínio de marcas de peso. A Nike foi a primeira a abraçar a ideia, seguida de Banco BMG e outras empresas nacionais.

Atualmente, a Nossa Arena recebe mais de 800 pessoas semanalmente no espaço. São mais de 40times que ocupam as quadras de futebol de segunda a domingo, mais de 100 aulas de beach sports por mês, e inúmeros eventos dentro e fora das quatro linhas. O projeto cresce exponencialmente: de 2021 para 2023, o espaço triplicou a ocupação das quadras. Atualmente o negócio tem um faturamento anual de mais de 1 milhão e 800 mil, 60% maior do que no seu primeiro ano de operação. Com o fim da pandemia e a Copa do Mundo Feminina de 2023, a expectativa das sócias é faturar mais de 2 milhões e meio neste ano.

