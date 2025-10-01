Opinião: experiências fora do escritório formam líderes mais competentes

Por Nathalia Gottheiner*

Nas últimas décadas, o ambiente corporativo transformou líderes em especialistas em números, metas e processos.

No entanto, quando o assunto é a qualidade da presença, a capacidade de escuta e a habilidade de construir confiança genuína, os escritórios, salas de reunião e plataformas digitais mostram seus limites.

E a provocação que quero trazer aqui é que justamente fora desses ambientes que alguns executivos têm redescoberto o que significa liderar.

O mundo mudou e as experiências offsite se tornaram mais importantes

O mundo corporativo moldou uma geração acostumada a liderar a partir de reuniões formais, relatórios e indicadores.

Contudo, quando se trata de desenvolver competências essenciais para o século 21, como empatia, escuta ativa e inteligência emocional, o espaço físico e mental que permeia os escritórios mostra suas limitações.

É fora deles, em experiências offsite, que muitos líderes estão descobrindo novas formas de se conectar com seus times e com eles mesmos.

Isso porque, ao sair do dia a dia, executivos encontram o distanciamento necessário para refletir sobre sua prática de liderança. Ambientes diferentes, seja na natureza, em atividades de imersão ou em dinâmicas coletivas fora da rotina, provocam novas percepções.

A ausência da mesa de trabalho e do celular constantemente ativo cria espaço para o silêncio, para a escuta e para o reconhecimento daquilo que não se vê nas planilhas: as relações humanas.

Algumas vivências offsite reforçam que liderar não é apenas tomar decisões racionais, mas saber inspirar confiança.

Em atividades que envolvem desafios simbólicos, o líder percebe que coerência, clareza de intenção e presença genuína importam mais do que títulos ou cargos.

A hierarquia some, porque não é possível construir colaboração se não há confiança, e essa só nasce da consistência entre discurso e prática.

Sinergia e cultura organizacional

Os offsites também promovem sinergia entre equipes. Quando líderes e colaboradores se encontram em contextos fora da rotina, hierarquias se suavizam, surgem novas conexões e a comunicação se torna mais autêntica.

A energia que se cria nesses encontros extrapola o momento e retorna para a empresa em forma de mais alinhamento, engajamento e cooperação.

No atual cenário, em que saúde mental, bem-estar e pertencimento são tão valorizados, experiências offsite deixam de ser luxo e passam a ser estratégia.

São momentos em que executivos podem se permitir vulnerabilidade, testar novos comportamentos e experimentar formas de liderar que dificilmente emergiriam dentro de um escritório.

Ao final, a lição é simples, mas profunda: liderar exige mais do que domínio técnico; exige presença, escuta e humanidade. E muitas vezes, para redescobrir essas habilidades, é preciso antes sair do lugar comum.

*Nathalia Gottheiner é fundadora do Centro de Treinamento Executivo Bosque Belo.