Ser legal no trabalho não traz sucesso, diz especialista de Stanford — veja como ganhar influência

Se o seu objetivo é crescer na carreira, ser apenas uma pessoa simpática no trabalho pode não ser o melhor caminho.

A afirmação vem de Jeffrey Pfeffer, professor de comportamento organizacional na Universidade Stanford e um dos maiores especialistas em liderança corporativa.

Segundo Pfeffer, gentileza não substitui performance. Muitos profissionais acreditam que ser querido entre os colegas é essencial para subir na hierarquia. Mas, na prática, quem define seu futuro na empresa são seus líderes e não seus colegas.

“Você foi contratado para fazer as coisas, não para ganhar um concurso de popularidade”, afirmou para CNBC Make It.

A recomendação do especialista é construir influência com quem tem poder de decisão, como seu chefe e, se possível, o chefe do seu chefe.

Elogiar iniciativas, pedir conselhos e mostrar que valoriza a visão da liderança são formas simples de criar conexões estratégicas. Pfeffer diz que esse posicionamento é essencial para quem deseja assumir cargos de liderança e gestão.

O profissional que quer ser promovido precisa entregar resultados, comunicar com clareza e tomar decisões com foco em performance. A simpatia, embora positiva, não pode ser o pilar da sua imagem profissional.

Quer acelerar sua carreira e assumir seu espaço como líder? O Pré-MBA “Os 3 Pilares da Liderança de Alto Nível para Negócios”, da EXAME | Saint Paul foi criado para quem deseja liderar com confiança, inteligência emocional e visão estratégica. Em apenas 4 aulas práticas (3 gravadas + 1 ao vivo), você vai dominar os pilares essenciais da liderança moderna. Com certificado de participação e investimento simbólico de R$37 (de R$299), este treinamento já transformou a trajetória de mais de 2.000 alunos. Não perca essa oportunidade de evoluir.