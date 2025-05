As cinco práticas essenciais para líderes conquistarem suas equipes, segundo professor de Stanford

Na base de toda liderança eficaz está um ingrediente simples e, ao mesmo tempo, muitas vezes negligenciado: a confiança.

Em um ambiente corporativo cada vez mais desafiador e acelerado, ser visto como confiável pode ser o diferencial entre liderar equipes engajadas ou perder talentos.

Robert Siegel, professor da Escola de Administração da Universidade de Stanford, defende que nenhum líder avança sem confiança — e que ela se constrói com atitudes concretas.

Siegel listou cinco práticas que todo gestor deve adotar para fortalecer a credibilidade junto a colaboradores, clientes e stakeholders. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

1. Cumpra o que promete

Seja cumprir um prazo, aparecer para uma reunião marcada ou entregar um relatório no tempo previsto — tudo isso conta.

A comunicação clara é essencial, especialmente quando imprevistos ocorrem.

"A vida às vezes atrapalha. Mas se esconder e torcer para que ninguém perceba nunca é a saída. Falar com transparência, mesmo em situações difíceis, é parte do que constrói confiança no longo prazo." diz Siegel

2. Reconheça os próprios erros

Liderar com vulnerabilidade é sinal de maturidade. Para Siegel, admitir decisões erradas é uma forma poderosa de humanizar a liderança e reforçar o compromisso com o aprendizado constante.

Essa abordagem encoraja a inovação e aproxima líderes e equipes.

3. Não fuja de conversas difíceis

Poucos gestores gostam de dar feedbacks duros, mas evitar essas conversas pode afetar a confiança.

"Quando você não tem conversas difíceis, a confiança se deteriora" afirma Siegel

Ser direto, sem ser agressivo, é uma habilidade essencial da liderança empática.

4. Interesse-se genuinamente pelas pessoas

Construir confiança vai além dos resultados. Demonstrar curiosidade pela vida dos colegas e funcionários é um diferencial competitivo.

Um elogio sincero ou uma conversa informal ajuda a formar conexões reais. Para liderar com empatia, é essencial enxergar as pessoas além do crachá.

5. Esteja verdadeiramente presente

Guardar o celular, fazer anotações, manter contato visual — são gestos simples que demonstram respeito e atenção.

“Mostre às pessoas que você se importa, não apenas que você está presente”, aconselha.

