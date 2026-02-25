Etarismo institucionalizado: se você tem mais de 60 e boa saúde, aguarde na fila

Há poucos dias, comemorei meu 59º aniversário. Dei início, então, ao meu último ano como “adulto”. Pois é: a partir dos 60 deixamos de ser adultos para nos tornarmos idosos. Não gosto nem um pouco do termo idoso, especialmente com “apenas” 60 anos de idade, mas, infelizmente, é o que temos por aqui.

Nos Estados Unidos, as pessoas não são chamadas de elderly (idoso, em inglês). Lá, o termo usado é senior, e isso faz toda a diferença. Enquanto, no Brasil, a palavra “idoso” descreve quem envelheceu, nos Estados Unidos senior descreve e reconhece quem acumulou experiência, conhecimento e valor.

Admito que a iminência de entrar na categoria de idoso tem permeado meus pensamentos. Não que isso represente algum demérito, mas não podemos negar que, como exposto acima, vivemos no Brasil uma cultura de etarismo. Isso é notório e muito característico de um país que tem — por enquanto — uma população predominantemente jovem.

Essa realidade, porém, está mudando rapidamente. O baixo índice de natalidade (menos filhos por família) e o aumento da longevidade, somados ao maior acesso à saúde e aos avanços da medicina, têm elevado a expectativa de vida média dos brasileiros. No ano 2000, apenas 9% da população pertencia ao grupo 60+. A previsão para 2050 é que esse contingente chegue a quase 30% — um crescimento vertiginoso.

Cada vez mais teremos “cabeças prateadas” como colegas de trabalho. A propósito, considerar idosa uma pessoa de 60 anos me parece um disparate. É preciso rever a legislação, ou logo teremos filas preferenciais mais longas do que a fila propriamente dita. Recentemente, alguém iluminado no Governo Federal teve a feliz ideia de trocar as placas nos estacionamentos que identificam as vagas para idosos. Em vez do conhecido — e absurdo — pictograma de uma pessoa curvada com bengala, passou-se a usar o de uma pessoa ereta, acompanhada do símbolo 60+. Foi um avanço.

Mas é preciso mais, muito mais. Por que uma pessoa 60+ precisa de prioridade? Nos Estados Unidos, a prioridade nunca é definida pela idade, mas sim pela mobilidade. Nos estacionamentos, vê-se apenas o símbolo de uma cadeira de rodas, que representa a limitação funcional, independentemente da idade. Essa realidade pode demorar a chegar por aqui, mas virá — é inexorável.

Nestes dias, fui fazer um exame em um hospital aqui em Porto Alegre. Havia apenas uma placa de prioridade para 80+. Fui investigar o tema e descobri que, no Brasil, existe a chamada “prioridade da prioridade”, destinada justamente aos maiores de 80 anos. O hospital citado, portanto, continua, por força legal, priorizando também os 60+. Ao destacar na placa apenas os 80+, contudo, induz que somente esses se habilitem ao atendimento preferencial — o que está cem por cento de acordo com a minha tese.

Portanto, se você tem 60 ou 70 anos e goza de boa saúde, aguarde na fila. Hoje você pode ainda ser minoria, mas, em breve, eu e mais um terço dos brasileiros estaremos ao seu lado.