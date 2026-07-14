Opinião: na era da IA, confiança e distribuição são os pilares do conteúdo

Tecnologia e curadoria unem-se para gerar confiança no digital (Will Falcon/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 14 de julho de 2026 às 10h00.
Por Laura Barros*
Em um ambiente marcado pela abundância de conteúdo e pelo avanço da inteligência artificial, o verdadeiro diferencial competitivo está na combinação entre informação produzida com credibilidade e a capacidade de distribuí-la de forma inteligente.
Durante décadas, o principal desafio da sociedade foi ampliar o acesso à informação.
A evolução dos meios de comunicação e, mais recentemente, a transformação digital permitiram que conteúdos antes restritos a poucos chegassem a milhões de pessoas em questão de segundos.
Hoje, esse desafio evoluiu. O acesso foi ampliado, mas a abundância de informação trouxe novas responsabilidades para todo o ecossistema de conteúdo.
Se antes vivíamos uma realidade marcada pela escassez de informação, hoje enfrentamos o desafio oposto: o excesso.
Nunca houve tantos conteúdos disponíveis, em tantos formatos e distribuídos por tantos canais diferentes.
Notícias, vídeos, podcasts, newsletters, redes sociais e, agora, conteúdos gerados por inteligência artificial convivem em um ambiente de circulação cada vez mais acelerada.
Essa sobrecarga de informação, fenômeno conhecido na literatura como "infoxicação", torna ainda mais importante a existência de fontes primárias confiáveis, capazes de produzir conteúdo com rigor, metodologia e credibilidade.
Em um ambiente saturado de estímulos, produzir conteúdo de qualidade continua sendo essencial, mas ganha força a capacidade de fazer com que esse conteúdo seja descoberto pelas pessoas interessadas nele, fortalecendo relações de confiança e ampliando seu alcance.
A ascensão da inteligência artificial acelera ainda mais essa transformação.
Ao democratizar a produção e ampliar exponencialmente a circulação de conteúdos, a IA redefine a dinâmica do mercado.
Mas seu potencial depende da existência de informações primárias produzidas com qualidade, credibilidade e responsabilidade.
Nesse contexto, produção de conteúdo primário, distribuição e curadoria passam a ocupar posição estratégica.
O usuário já não busca apenas mais conteúdo, mas experiências capazes de filtrar ruídos, facilitar o acesso a fontes confiáveis e entregar informações alinhadas aos seus interesses.
É justamente nessa combinação entre conteúdo de qualidade, tecnologia e distribuição inteligente que plataformas, publishers e empresas passam a gerar valor.
É justamente nesse cenário que observamos uma transformação importante no papel das plataformas de conteúdo.
Elas deixam de competir apenas pela quantidade de conteúdos disponíveis e passam a gerar valor ao combinar tecnologia, distribuição inteligente e acesso a conteúdos produzidos por fontes confiáveis, proporcionando experiências cada vez mais personalizadas.
No AYA, acompanhamos essa mudança de comportamento de forma cada vez mais evidente.
O crescimento do consumo digital não significa que as pessoas tenham mais tempo ou disposição para navegar por um volume ilimitado de informações.
O que cresce é a demanda por experiências capazes de entregar a cada usuário conteúdos alinhados aos seus interesses, produzidos por fontes reconhecidas e com credibilidade.
Essa é uma tendência que ultrapassa o mercado editorial. Ela impacta marcas, anunciantes, criadores de conteúdo e empresas de tecnologia.
Todos passam a compartilhar o desafio de fortalecer a confiança na informação, combinando produção qualificada, distribuição inteligente e experiências cada vez mais personalizadas para seus públicos.
Por isso, acreditamos que o futuro da informação será definido pela combinação entre conteúdo produzido com credibilidade e a capacidade de fazê-lo chegar às pessoas de acordo com seus interesses.
Em um cenário de abundância de informação, confiança e distribuição deixam de competir entre si e passam a caminhar juntas.
A abundância informacional é uma conquista da era digital. O próximo passo dessa evolução será transformar esse enorme volume de conteúdo em experiências mais úteis, contextualizadas e confiáveis.
Esse é um desafio que passa pela combinação entre produção qualificada, tecnologia, curadoria e distribuição inteligente.
Na era da inteligência artificial, produzir informação primária com credibilidade continua sendo essencial.
O verdadeiro diferencial está em ampliar seu alcance e fazer com que ela encontre quem realmente deseja consumi-la.
*Laura Barros é VP de Produtos da AYA Bancah.