Gestão de contratos: o que podemos aprender com os alemães

Por Gabriel Falcione*

Em Berlim, durante o WorldCC EMEA Summit, uma frase ouvida em uma das sessões resumia bem o que separa o debate europeu do brasileiro: contrato deixou de ser documento de fechamento e passou a ser ativo estratégico.Lá fora, isso já é consenso. Aqui, ainda é exceção.

Pergunte a um executivo brasileiro qual é a alavanca de crescimento mais subexplorada da operação dele. Dificilmente a resposta será “a gestão dos meus contratos”.

E é exatamente aí que mora o problema. Estudos da WorldCC, principal associação global do setor, indicam que empresas perdem em média cerca de 9% da receita anual por falhas na gestão contratual.

Análises de consultorias como a KPMG mostram que entre 17% e 40% do valor de um contrato pode evaporar ao longo do ciclo de vida por falta de visibilidade, processos fragmentados e decisões tomadas tarde demais.

Não é uma perda contábil que aparece em uma linha do balanço. É um vazamento silencioso, distribuído entre renovações que não acontecem, cláusulas que não são acionadas, descontos que não são reivindicados e riscos que se materializam porque ninguém estava olhando.

E o que se discute hoje na Europa confirma uma virada de mentalidade que ainda chega devagar ao Brasil. Três movimentos resumem bem essa transição.

Padronização internacional e o avanço da IA

O primeiro é a padronização. A 4ª edição do Contract Management Standard, publicada em 2025, é a primeira norma verdadeiramente global do setor — co-autorada pela WorldCC e pela NCMA, ela tem ambição declarada de virar norma ISO nos próximos anos.

Para empresas brasileiras com presença internacional, isso significa que o vocabulário usado em RFPs, auditorias e contratos transfronteiriços vai mudar. Quem se antecipar ganha vantagem; quem chegar atrasado vai precisar correr.

O segundo movimento é o da inteligência artificial. Em edições anteriores do evento, a IA aparecia como promessa, como demo bonita de palco.

Em 2026, o tom mudou: a discussão é sobre o que a IA já está resolvendo na linha de produção.

Reduzir o tempo de implantação de plataformas de gestão contratual, fazer o primeiro passe de revisão e redline para que advogados foquem em exceções estratégicas, permitir que qualquer pessoa pergunte em linguagem natural sobre uma cláusula e receba uma resposta com a citação correta. Deixou de ser diferencial. Virou higiene.

Integrações tecnológicas e visibilidade viva

O terceiro movimento é o mais interessante, porque ainda está em aberto. Apesar de todo o avanço, praticamente nenhum player global tocou no tema da integração entre plataformas de contratos e agentes externos de IA — protocolos como o MCP, que permitem que assistentes corporativos conversem nativamente com sistemas de gestão contratual.

É uma janela competitiva que segue desocupada, e que tende a redefinir o ponto de entrada do trabalho jurídico nos próximos anos.

A leitura que trago para o mercado brasileiro é direta: tratar gestão de contratos como tarefa administrativa, isolada do restante do negócio, é uma decisão cara. Cada dia que um contrato fica fora do radar é receita não capturada, risco não mitigado e relacionamento não desenvolvido.

Empresas que enxergam o contrato como peça viva da jornada do cliente — algo que precisa ser monitorado, interpretado e acionado em tempo real — conseguem ler o próprio negócio com muito mais precisão.

As que continuam tratando contrato como pasta de arquivo descobrem o custo disso tarde, geralmente em uma renovação perdida ou em um litígio que poderia ter sido evitado.

A pergunta que Berlim deixa não é se a gestão contratual vai se tornar estratégica. Esse debate está encerrado lá fora.

A pergunta é quanto tempo cada empresa brasileira ainda vai levar para enxergar o que a Europa já trata como evidência: o contrato é, talvez, o ativo mais subaproveitado dentro da operação.

E enquanto ele continuar parado em uma pasta, alguém está pagando essa conta — em receita, em risco ou em oportunidade. Geralmente, nos três.

*Gabriel Falcione é Head Global de Marketing do netLex, principal player de CLM da América Latina. Com experiência internacional em marketing e expansão de marcas globais, passou pela VTEX, onde liderou operações 360° em mercados como Europa e Ásia.