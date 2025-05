Gestão inteligente de contratos reduz perdas e acelera negócios

Empresas de todos os setores vêm enfrentando um desafio silencioso, mas de grande impacto: a ineficiência na gestão de contratos. Processos manuais, falta de integração entre áreas, comunicação deficiente, governança confusa e a ausência de visibilidade sobre os acordos firmados podem resultar em perdas financeiras, atrasos e até mesmo riscos jurídicos.

“Hoje, a maioria das empresas ainda trabalha de forma manual com a criação e a revisão de documentos. Isso demanda tempo e esforço das equipes. É um processo que impõe uma carga significativa aos envolvidos e aumenta o risco de a empresa deixar passar alguma responsabilidade importante”, explica Marcelo Salles, vice-presidente de vendas da Docusign para o Brasil.

Os números ressaltam o tamanho do problema. De acordo com o mais recente Estudo da Gestão de Acordos Digitais, relatório encomendado pela Docusign e produzido anualmente pela Deloitte, as empresas perdem cerca de US$ 2 trilhões em valor econômico global em razão da gestão ineficiente de acordos – só na América Latina, esse número fica entre US$ 140 milhões e US$ 170 milhões.

Transformação inteligente

Para mudar esse cenário, a Docusign desenvolveu uma plataforma inteligente para a gestão completa de contratos. Responsável pelo lançamento da primeira solução de assinaturas eletrônicas do mundo, a empresa utilizou essa expertise para expandir o portfólio de soluções com o Docusign IAM (Intelligent Agreement Management). A ferramenta abrange todo o ciclo de vida dos contratos, desde a criação e revisão colaborativa de documentos, a formalização — incluindo a validação de identidade e entrega omnichannel como WhatsApp — até a gestão pós-assinatura.

“O que oferecemos é a possibilidade de gerenciar desde o template que será aplicado no documento até o recebimento de notificações para a renovação de assinaturas. Para as empresas, ganhar essa agilidade significa perder menos oportunidades e receita, especialmente em processos como abertura de contas e onboarding de clientes, onde a diminuição do tempo de entrada pode aumentar a conversão e gerar receita mais cedo”, analisa o executivo.

A iniciativa representa uma transformação extensa para a Docusign, que passa a lidar com uma plataforma abrangente de múltiplos serviços. O objetivo é trazer digitalização, automação e governança para o fluxo de trabalho dos clientes. Além disso, com o novo modelo de negócios, a companhia torna-se um player estratégico dentro da arquitetura corporativa das empresas.

A plataforma atende a empresas de todos os tamanhos e complexidades, e a implementação pode ser feita por áreas. “A plataforma aumenta a produtividade, reduz prazos e ajuda o cliente a ter mais conversões. Os ganhos são tangíveis: processos que poderiam levar até um mês, por exemplo, a plataforma consegue reduzir entre 30% e 50% desse tempo”, conta Salles.

Inteligência artificial impulsiona eficiência na gestão

Para conseguir esses resultados, a Docusign utiliza algumas tecnologias em suas ferramentas, em especial a inteligência artificial. Isso permite ao Docusign IAM funcionar como uma plataforma que realiza análises detalhadas dos contratos, identificando cláusulas importantes dentro dos contratos, oportunidades de reajuste monetário e a necessidade de atualização devido a novas regulamentações governamentais.

Além da agilidade, a automação diminui a ocorrência de erros. Ainda segundo o estudo da Deloitte, 62% dos profissionais têm dificuldade em localizar contratos aprovados anteriormente. Isso contribui, por exemplo, para que atualizações e renovações necessárias acabem não sendo feitas.

“Em áreas de compras e suprimentos, por exemplo, a gestão automatizada ajuda a evitar multas e impactos financeiros negativos decorrentes da perda de prazos de renovação ou assinatura de contratos. O Docusign IAM envia alertas personalizados para times ou colaboradores específicos que precisam agir em relação ao contrato em questão. É possível criar alertas para serem enviados 90, 60 dias antes do prazo final, e assim por diante”, explica Salles.

"O Docusign IAM veio para ajudar as empresas a economizarem fazendo uma gestão mais eficiente dos contratos." Marcelo Salles, vice-presidente de vendas da Docusign para o Brasil

Marcelo Salles, vice-presidente de vendas da Docusign: A estratégia da empresa está alinhada à expectativa do mercado global (Docusign/Divulgação)

Tendência alinhada ao mercado global

A estratégia tecnológica da Docusign também está alinhada à expectativa do mercado global. Segundo pesquisa da Deloitte de 2025, 77% dos líderes de organizações de alto desempenho (ou seja, aquelas que superaram suas metas financeiras) creditam softwares, ferramentas e fluxos de trabalho de gestão de contratos com sucesso em áreas essenciais para seus negócios.

Na América Latina, 52% dos líderes considerariam a IA essencial para ajudar a otimizar etapas de criação de contratos. Já no Brasil, 36% dos líderes do país indicam que a capacidade de identificar insights de negócios em seus contratos seria uma competência essencial para eles.

Para entregar soluções que atendam a esse alto nível de exigência das lideranças, a Docusign investe internamente em Pesquisa & Desenvolvimento. Além disso, no ano passado a empresa adquiriu uma startup de inteligência artificial especializada em gestão de contratos, a fim de garantir ainda mais expertise no desenvolvimento da plataforma Docusign IAM.

“Somos uma empresa de inteligência artificial para contratos, que foca suas capacidades especificamente na otimização do ciclo de vida dos acordos. Investimos fortemente em segurança digital, na governança dos dados e a recepção positiva dos clientes mostra que criamos uma ferramenta competente e importante para o futuro da gestão de contratos”, finaliza Salles.