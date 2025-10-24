Gestão Sustentável: o poder do consumo consciente na era das cadeias globais

Conforme reportado recentemente pelos colegas do portal Capital Reset, recentemente, a Tianjin Meat Association, relevante importadora chinesa de carne bovina, se comprometeu a comprar pelo menos 50 mil toneladas de carne de frigoríficos brasileiros até junho de 2026, desde que comprovadamente livre de desmatamento. O movimento é um sinal que merece ser lido com atenção.

Mais do que uma transação comercial, o acordo simboliza o papel crescente do consumo consciente e engajado como força de mudança — especialmente em um contexto no qual políticas públicas por vezes se mostram insuficientes ou até caminham na contramão do interesse público.

Sistema de rastreabilidade garante monitoramento do compromisso

O compromisso será monitorado por meio do sistema de certificação Beef on Track (BoT), lançado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora).

Trata-se de um mecanismo de mercado que alia transparência, rastreabilidade e credibilidade para verificar se a carne exportada está, de fato, livre de desmatamento.

O BoT é um exemplo de como ferramentas robustas de certificação podem facilitar o consumo consciente — ao permitir que compradores internacionais e consumidores finais tenham segurança de que estão apoiando cadeias produtivas responsáveis.

Certificações impulsionam sustentabilidade na cadeia da carne

Selos e certificações consistentes e transparentes funcionam como pontes de confiança entre produtores, empresas e consumidores.

Ao traduzirem compromissos ambientais em critérios técnicos verificáveis, elas tornam possível alinhar interesses econômicos e ambientais em escala global.

No caso da carne bovina, a adoção de certificações confiáveis estimula frigoríficos e produtores a aperfeiçoarem seus sistemas de rastreabilidade, controle de origem e monitoramento de fornecedores indiretos, criando incentivos reais para a transição sustentável no setor.

Sustentabilidade como critério de mercado

A iniciativa mostra que a pressão por responsabilidade socioambiental está se tornando um componente estrutural do comércio internacional.

O fato de um importante ator do mercado chinês condicionar parte de suas compras à comprovação de boas práticas ambientais sinaliza que a sustentabilidade deixou de ser um diferencial reputacional para se tornar requisito competitivo.

Ao fazê-lo, a entidade contribui para elevar o padrão de toda a cadeia de valor da carne brasileira.

Governança de mercado diante de falhas institucionais

Em um cenário de fragilidade institucional e inconsistência regulatória no mundo, o mercado pode exercer um papel complementar ao do Estado.

Se alguns governos relaxam regras ambientais ou falham na fiscalização, o poder de compra de consumidores e empresas conscientes pode responder direcionando recursos para quem atua de forma responsável.

Nessa lógica, sistemas de certificação confiáveis são mecanismos de governança que traduzem o interesse público em critérios objetivos e verificáveis.

Confiança exige rigor técnico e combate ao greenwashing

É fundamental, porém, que esse poder de mercado venha acompanhado de transparência e rigor técnico.

A proliferação de selos superficiais ou de práticas de greenwashing compromete a credibilidade das iniciativas legítimas.

Certificações como o Beef on Track mostram que é possível construir confiança e efetividade ao combinar ciência, verificação independente e participação de diferentes atores da cadeia.