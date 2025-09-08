EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

Carne bovina: mais 17 frigoríficos são liberados a exportar para quarto país mais populoso do mundo

Com a decisão, 38 estabelecimentos brasileiros estão autorizados a atender o mercado asiático

Exportação de carne: Indonésia já havia liberado a importação de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne do Brasil (Freepik)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 15h38.

Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 15h50.

A Indonésia oficializou a habilitação de 17 frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina ao país. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (8) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Com a medida, 38 estabelecimentos brasileiros estão autorizados a atender o mercado indonésio, um aumento de 80% no número de frigoríficos habilitados.

Em agosto, a Indonésia já havia liberado a importação de carne bovina com osso, miúdos, produtos cárneos e preparados de carne do Brasil.

Segundo o Mapa, as novas autorizações devem ampliar o volume e a diversidade dos embarques, “reforçando a posição do Brasil como um dos principais fornecedores do Sudeste Asiático”.

“A Indonésia, com mais de 270 milhões de habitantes, é o quarto país mais populoso do mundo e vem aumentando suas compras externas para atender à crescente demanda por proteínas animais”, afirmou a pasta.

Produtores pedem que carne brasileira seja vetada nos EUA: 'tarifas não são suficientes'

Entre janeiro e agosto de 2025, o Brasil exportou para a Indonésia 15,4 mil toneladas, gerando US$ 71,6 milhões em receita — alta de 258,9% em valor e 253% em volume em relação ao mesmo período de 2024. Em todo o ano passado, o Brasil havia embarcado apenas 2,6 mil toneladas, no valor de US$ 11,5 milhões.

Acompanhe tudo sobre:IndonésiaCarne bovinaExportações

