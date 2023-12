O que é sustentabilidade empresarial e quais são seus principais pilares?

O crescimento econômico sustentável já não é apenas um imperativo empresarial, mas algo fundamental para o nosso futuro. Neste contexto, as empresas focam em ter uma estratégia chamada de sustentabilidade empresarial.

Com o conceito de sustentabilidade empresarial ganhando cada vez mais força no mercado, os governos, as sociedades e as partes interessadas esperam que as empresas se envolvam em práticas que sejam boas para as pessoas e para o ambiente, e não apenas para os resultados financeiros.

O que é sustentabilidade empresarial?

A sustentabilidade empresarial é uma estratégia pela qual uma empresa fornece os seus bens e serviços de uma forma que seja ambientalmente sustentável, ao mesmo tempo que apoia o seu crescimento econômico.

Como resultado, ao implementar uma estratégia de sustentabilidade empresarial, a empresa deve comprometer-se a utilizar os recursos naturais de forma responsável. Assim, se investe no bem-estar do planeta a longo prazo e garante que todas as pessoas envolvidas no seu processo de negócio sejam tratadas de forma justa.

Qual a importância da sustentabilidade empresarial?

A importância da sustentabilidade empresarial reside na busca por uma coexistência equilibrada entre o crescimento econômico, o respeito ao meio ambiente e a responsabilidade social.

Dado os desafios da sociedade atual, o foco nos impactos sociais e ambientais garante que as empresas possam criar valor a longo prazo. Assim, empresas que adotam práticas sustentáveis ​​não apenas atendem às expectativas da sociedade, mas também mitigam riscos, fortalecem a confiança e segurança para a construção de um futuro mais sustentável.

O uso da sustentabilidade empresarial também pode ser bom para os negócios. No próprio mercado já existem meios de “destacar” empresas que se preocupam com práticas sustentáveis.

Um desses meios é o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que é uma carteira teórica de ativos utilizada para medir o grau de comprometimento das empresas com as questões ambientais, sociais e de governança, considerando também a sua eficiência econômica.

Quais são os pilares da sustentabilidade empresarial?

O tripé da sustentabilidade empresarial é uma estratégia em que se busca gerar bons resultados com a adoção de práticas voltadas a 3 pilares principais: econômicos, sociais e ambientais.

Pilar ambiental: inclui estratégias para eliminar e compensar as emissões de gases com efeito de estufa, utilizar energia verde, eliminar riscos tóxicos, reutilizar ou reciclar materiais e gerir resíduos, reduzindo a pegada de carbono ao longo de toda a cadeia de valor;

Pilar social: práticas que promovem a saúde, a segurança e o bem-estar dos colaboradores, clientes e comunidades. Isto inclui atividades como o estabelecimento de uma cultura de segurança eficaz, garantindo que os clientes tenham as informações necessárias para utilizar os produtos de maneira segura, protegendo o acesso a recursos básicos;

Pilar econômico: visa garantir que as empresas possam sobreviver e prosperar para causar um impacto positivo a longo prazo . Exemplos disso podem ser a redução de custos através da utilização de menos plástico nas embalagens dos produtos ou a criação de empregos verdes.

Como uma empresa pode ser mais sustentável?

Para se tornar mais sustentável, uma empresa deve adotar práticas que promovam a eficiência operacional, a responsabilidade social e a preservação ambiental. Para um negócio de bebidas, por exemplo, pode ser mais barato comprar e importar garrafas de plástico de um país subdesenvolvido, onde a mão de obra é barata.

Contudo, na tentativa de ser uma empresa mais sustentável, a organização poderia, por exemplo, utilizar garrafas de vidro. Em resumo, cabe às empresas avaliarem o quão social, ética e ambientalmente consciente é cada engrenagem da sua cadeia.

Quais são os benefícios da sustentabilidade empresarial?

Pode ser difícil imaginar o impacto que a sustentabilidade empresarial pode ter numa escala maior. Por isso, seus benefícios serão melhor explorados a seguir.

Benefícios ambientais

Como planeta, há inúmeras questões ambientais a serem superadas para mantê-lo seguro para as gerações futuras. Isto só é possível com práticas mais sustentáveis, inclusive no âmbito da sustentabilidade empresarial.

Os esforços coletivos de pessoas e empresas em todo o mundo podem reduzir ameaças prejudiciais e prolongar a longevidade da Terra. O conceito de sustentabilidade reconhece que os recursos da Terra são limitados e visa vencer o uso excessivo desses recursos.

Benefícios comerciais

A consciência ambiental pode ser aliada do sucesso empresarial e do crescimento econômico na atualidade, principalmente com a adoção cada vez maior de práticas ESG no mercado. Nesse contexto, a crescente consciência da sustentabilidade em um negócio sustentável é particularmente atraente para potenciais investidores.

Em relação aos clientes, o compromisso de seguir uma estratégia ecologicamente correta para atingir objetivos comerciais pode atraí-los, já que mostra que a empresa se preocupa com essas questões, construindo a confiança do público.

Quais são os desafios da sustentabilidade empresarial?

Uma questão importante com a qual as empresas lidam é incorporar o conceito de sustentabilidade nos negócios. Muitos proprietários se esforçam para aumentar sua sustentabilidade.

No entanto, embora a sustentabilidade tenha muitos impactos positivos nas empresas, implementar tais mudanças também pode ser um grande desafio, já que pode demandar custos extras e conformidade nas estratégias empresariais.

Custo extra

A compra de alternativas ecológicas tem um preço extra. Uma das razões para isto é que tais produtos não beneficiam a economia de escala para serem produzidos. Por essa razão, pode-se observar um aumento no custo.

Vale destacar que, a redução de custos permite que as empresas produzam mais rapidamente e vendam mais a um preço mais baixo.

Conformidade

Uma coisa é almejar ser sustentável, mas outra coisa é realmente conseguir sê-lo. E isto implica um compromisso ainda maior com empresas maiores, o que pode ser difícil de controlar ou determinar o nível de envolvimento de cada funcionário com o desenvolvimento sustentável da empresa.

Cumprir as metas de desenvolvimento sustentável é difícil quando nem todos os investidores, executivos ou partes interessadas estão na mesma página em relação às questões ambientais.

Exemplos de sustentabilidade empresarial

Muitas empresas já estão fazendo mudanças significativas em suas iniciativas e valores. Dois exemplos de sustentabilidade empresarial podem ser vistos a seguir.

Lego

A empresa é responsável por fornecer brinquedos de construção icônica para crianças e adultos desde 1962, fez grandes melhorias na forma de doações para parques eólicos offshore.

Além disso, a Lego foi responsável por desenvolver planos para tornar as suas peças mais sustentáveis ​​e melhorar a eficiência energética de sua produção. As atuais metas de sustentabilidade da empresa incluem fabricar todos os produtos principais a partir de materiais sustentáveis ​​até 2030. O objetivo de que zero resíduos sejam encaminhados para aterros sanitários é até 2025.

Microsoft

Conhecida por fornecer uma ampla variedade de computadores e software de computador, a Microsoft é uma empresa multinacional de tecnologia, que fez avanços em termos de sustentabilidade nos últimos anos.

Os atuais objetivos de sustentabilidade da Microsoft incluem tornar-se completamente “negativo” em carbono e produzir zero resíduos até 2030. Além disso, a empresa visa construir um computador planetário, que utilizará dados ambientais globais e inteligência artificial para fornecer informações práticas para insights de sustentabilidade.

A sustentabilidade empresarial é uma abordagem que se concentra além do ganho financeiro ao longo prazo, mas também o seu impacto social e ambiental.

Em suma, proteger o planeta para as gerações futuras é vital e a sustentabilidade empresarial pode ser um passo importante para o crescimento de um negócio de sucesso que promova a preservação do planeta.

Você quer acompanhar mais temas sobre proteção do meio ambiente, energia limpa e práticas sustentáveis? Veja nossos outros artigos sobre o assunto: