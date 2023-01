As companhias, ao redor do mundo, começaram a se preocupar com questões ambientais, ao passo que a sustentabilidade foi se tornando mais popular e, um assunto cada vez mais comum entre os stakeholders – clientes, fornecedores, funcionários e a comunidade local. A temática ecológica teve melhorias primordiais e até ficou “na moda”, com isso, foram criados novos problemas a serem enfrentados. Um exemplo disso é o greenwashing.

O que é greenwashing?

Greenwashing (do inglês, lavagem verde) consiste no ato de divulgação falsa sobre sustentabilidade – onde empresas afirmam que seus produtos são sustentáveis – seja usando publicidade ou colocando informações indevidas nos rótulos.

Em outras palavras, o greenwashing significa passar uma imagem falsa de sustentabilidade por parte de uma companhia. Isso pode acontecer de várias formas, seja ocultando dados, dando ênfase em algum componente ou característica que pode ser considerado sustentável no lugar de produtos que não são sustentáveis, ou até mesmo usando informações inverídicas.

Um negócio pode praticar greenwashing quando divulga que está, por exemplo, reduzindo as suas emissões de CO 2 sem divulgar o impacto disso ou dados que comprovem a informação.

Assine a newsletter EXAME ESG, com os conteúdos mais relevantes sobre diversidade e sustentabilidade nos negócios

Casos famosos de greenwashing

Mas, por que uma empresa opta pelo greenwashing? A princípio, a prática de greenwashing pode gerar certa repercussão positiva para o negócio, mas quando é descoberta, a reputação da empresa está em jogo.

Um caso muito conhecido foi o da Volkswagen em 2015, onde a empresa teria, supostamente, falsificado os resultados da emissão de poluentes nos motores a diesel. A companhia teria burlado a inspeção de mais de 10 milhões de veículos. O presidente da Volkswagen renunciou ao cargo e a empresa assumiu que utilizou um programa para burlar as inspeções.

Outras empresas já foram responsabilizadas por praticar greenwashing, seja em relatórios ou anúncios. Como foi o caso da Ford e Chevrolet que foram acusadas de, supostamente, fazer “maquiagem ecológica” nas suas publicidades, para gerar uma imagem mais positiva e sustentável quando, na verdade, a realidade era outra.

Como identificar o greenwashing nas empresas?

Para identificar o greenwashing é importante se atentar a alguns pontos mas talvez os mais importantes sejam: falta de transparência e afirmações sem provas. No primeiro ponto, as empresas afirmam mas não tem transparência sobre dados ou métodos. Já no segundo deles, os negócios podem afirmar alguma característica ou a utilização de algum componente, mas sem explicar a comprovação do benefício ambiental.

De qualquer forma, com as ferramentas que temos disponíveis hoje, consumidores e investidores podem analisar a relação da prática e discurso. Ou seja, se o que a empresa tem falado faz sentido com a realidade.

Como evitar o greenwashing?

Um dos pontos mais importantes é a pesquisa. Saber pesquisar ou colocar a mão na massa para fazer o trabalho extenso de juntar informações sobre as empresas que consome e, no caso de encontrar alguma incongruência, tentar fazer as perguntas difíceis. É importante que os consumidores estejam cada vez mais conscientes de suas escolhas, pois esse movimento já faz com que os negócios fiquem mais atentos com relação às suas práticas internas.

Especialista em ESG é uma das profissões tendência para 2023 e tem vagas sobrando; veja como entrar para o setor