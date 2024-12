MSD anuncia novo Diretor Geral para o Brasil

A MSD anuncia a chegada de Renan Ozyerli, que assume o cargo de Diretor Geral para a unidade de Saúde Humana da empresa no Brasil.

O executivo de origem turca está na MSD desde 2013, quando assumiu a posição de Diretor da Unidade de Negócios na Turquia após 16 anos de experiência em funções de vendas, marketing e acesso ao mercado em outras empresas biofarmacêuticas como Pfizer e Novartis.

Em seguida ocupou o cargo de Diretor Geral na República Tcheca e Diretor Geral do Cluster Turquia (Turquia, Ucrânia e Comunidade de Estados Independentes). Nos últimos quatro anos, Renan foi o presidente da região EEMEA (Europa Oriental, Oriente Médio e África) e, apesar dos inúmeros desafios – incluindo desastres naturais e crises humanitárias – o executivo fortaleceu a reputação da empresa na região, aumentando o acesso dos pacientes às nossas vacinas e tratamentos. Sob sua liderança, a região duplicou o número de vendas e agora é um polo de atração de talentos internacionais, graças ao foco do executivo no desenvolvimento de pessoas.

“Estou aprendendo muito sobre o Brasil nesses últimos meses, e estou encantado com as pessoas e a cultura. O Brasil é o principal país para a MSD na América Latina, e o quinto globalmente, isso reflete a sua importância para o nosso grupo, e estou animado em contribuir para ampliar o acesso dos brasileiros e brasileiras à prevenção, ao diagnóstico, e aos tratamentos adequados para sua saúde”, comenta Renan.

“Atualmente, somente no Brasil temos mais de 100 estudos clínicos em atividade e novos medicamentos que estão por vir. Em relação aos pacientes, nós terminaremos o ano de 2024 tendo atingido 8 milhões de pessoas”, conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube