Pfizer planeja vacina contra ômicron para março

A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou nesta segunda-feira, 10, que espera ter uma nova vacina contra a covid-19, produzida com o intuito de melhorar a proteção contra a variante ômicron, em março.

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, explicou que ainda não está claro se esse novo imunizante será necessário, mas disse que a sua empresa já está a começar a fabricar as primeiras doses porque alguns países querem tê-las o mais rápido possível.

"Temos a esperança de alcançar algo que ofereça uma proteção muito melhor, particularmente contra infeções, porque a proteção contra hospitalizações e doenças graves é razoável com as vacinas atuais, desde que tenha sido administrada uma terceira dose", afirmou o responsável ao canal televisivo CNBC.

Dados coletados no Reino Unido mostraram que as vacinas da Pfizer e da Moderna são cerca de 10% eficazes na prevenção da infecção sintomática por omicron 20 semanas após a segunda dose, de acordo com um estudo da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido. No entanto, as duas doses originais ainda oferecem boa proteção contra casos graves, concluiu o estudo.

Já a dose de reforço são até 75% eficazes na prevenção de infecções sintomáticas, de acordo com o mesmo estudo.