YouTube remove vídeos com informações falsas sobre saúde de Lula após AGU questionar publicações

O YouTube removeu metade dos vídeos questionados pela Advocacia-Geral da União (AGU) por conter informações falsas sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi operado na semana passada. Seis dos 12 vídeos questionados foram derrubados pela plataforma, enquanto um foi excluído pelo próprio autor. Os cinco demais permanecem no ar.

Na sexta-feira, a AGU enviou uma notificação extrajudicial ao YouTube, pedindo a remoção, em um prazo máximo de 24 horas, dos vídeos. Caso a plataforma não concordasse com a retirada, a AGU solicitou que ao menos fossem incluídas nas publicações informações sobre o verdadeiro estado de saúde de Lula, como os boletins médicos oficiais.

Sete dos vídeos listados não estão mais disponíveis. Em seis deles, há o aviso de que "este vídeo foi removido por violar as diretrizes da comunidade do YouTube". No outro, é indicado que "este vídeo foi removido pelo usuário que fez o envio". Nas cinco publicações que permanecem não foram incluídas as informações solicitadas pela AGU.

Lula teve alta do hospital no domingo, após passar cinco dias internado. O presidente fez uma cirurgia de emergência na terça-feira passada, devido a um sangramento no cérebro.

Ao pedir a retirada dos vídeos do YouTube, a AGU afirmou que os vídeos "violam o direito à informação (...) e extrapolam os limites da liberdade de expressão, caracterizando-se como evidente abuso de direito".

De acordo o órgão do Executivo, "nem sempre o conteúdo dos vídeos noticiarem a morte ou sua iminência", mas suas chamadas, "com imagens e textos, levam o usuário a essa conclusão, o que, da mesma forma, configura-se como desinformação".