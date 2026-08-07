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Anvisa proíbe 'Ozempic Natural' e barra fabricação, venda e uso do produto
Saúde

Há um mês • 2 min de leitura

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A decisão, publicada na quinta-feira, 6, faz parte de uma ação contra produtos irregulares, que inclui ainda um lote falsificado do medicamento Nebido

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Saúde

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EXAME testou o Liven, um novo app de apoio emocional. Veja como funciona
Apresentado por LIVEN

Há 4 meses • 5 min de leitura

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Como funciona o novo medicamento contra Alzheimer aprovado pela Anvisa
Saúde

Há 8 meses • 4 min de leitura

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Saúde

Há 11 meses • 2 min de leitura

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Saúde

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Saúde

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Saúde

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Brasil

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Saúde

Há 3 anos • 3 min de leitura

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Saúde

Há 3 anos • 1 min de leitura

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