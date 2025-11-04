Método 'compre agora, pague depois' ganha fãs e chega a 62% dos e-commerces

O parcelamento fora do cartão de crédito, conhecido como BNPL (Buy Now, Pay Later – Compre Agora, Pague Depois), vem ganhando espaço no comércio eletrônico brasileiro.

De acordo com levantamento da Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), em parceria com a Gmattos, a modalidade está presente em 62,7% das lojas virtuais em setembro de 2025 — índice que era de 45,8% no mesmo período de 2024.

O levantamento mostra que a oferta de BNPL cresce em paralelo à consolidação do PIX — já disponível em 100% do comércio eletrônico —, à expansão das carteiras digitais e à adoção de tecnologias de segurança, como a tokenização.

Amadurecimento do ecossistema de pagamentos digitais no Brasil

Em setembro, pela primeira vez, a oferta de parcelamentos via BNPL foi mais frequente nas principais lojas do que a de parcelamentos no cartão de crédito com prazos superiores a quatro parcelas, confirmando a tendência de o BNPL se consolidar nas compras de maior valor.

Já o cartão de crédito segue predominante nas condições de curto prazo, compondo um cenário de complementaridade entre os meios de pagamento.

O levantamento é realizado desde 2021 e acompanha 59 grandes lojas virtuais brasileiras, analisando a oferta de pagamento via cartão de crédito, débito, PIX, carteiras digitais, boleto e parcelamentos alternativos.

Segundo a camara-e.net, o avanço do BNPL evidencia a capacidade do comércio eletrônico brasileiro de se adaptar às novas demandas do consumidor, promovendo conveniência, flexibilidade e segurança em um ambiente digital cada vez mais competitivo.