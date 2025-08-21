Bússola

Um conteúdo Bússola

E-commerce brasileiro movimentou R$ 100,5 bilhões no 1º semestre de 2025, aponta pesquisa

Setor registra ticket médio de R$ 540 e mais de 41 milhões de compradores online entre janeiro e junho deste ano

E-commerce (Emilija Manevska/Getty Images)

E-commerce (Emilija Manevska/Getty Images)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13h00.

O comércio eletrônico brasileiro segue em ritmo de expansão. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o setor movimentou R$ 100,5 bilhões no primeiro semestre de 2025. O resultado é sustentado pelo avanço da digitalização, pela diversificação dos meios de pagamento e pelo aumento da confiança dos consumidores no ambiente online.

Crescimento contínuo e aumento da confiança dos consumidores

Entre janeiro e junho, foram contabilizados mais de 191 milhões de pedidos, com ticket médio de R$ 540. O número de compradores virtuais chegou a mais de 41 milhões, reforçando a relevância do e-commerce como canal de consumo para diferentes perfis e faixas de renda.

Para o segundo semestre, a ABComm projeta um desempenho ainda mais expressivo, impulsionado por datas sazonais como Black Friday, Natal e eventos esportivos internacionais, além do impacto positivo do Drex, o real digital do Banco Central, que deve ampliar a inclusão financeira e facilitar as transações.

Crescimento sustentável e inovação no e-commerce

Para Fernando Mansano, presidente da ABComm, o cenário aponta para um crescimento sustentável e oportunidades para todo o ecossistema do varejo. “O e-commerce brasileiro vive um momento de consolidação e inovação. As empresas estão investindo em experiência de compra, logística e novas tecnologias, enquanto os consumidores demonstram cada vez mais confiança no ambiente digital. Essa combinação fortalece o setor e amplia seu papel na economia nacional.”

No balanço geral, o desempenho do primeiro semestre reforça a força do comércio eletrônico no Brasil e sua capacidade de adaptação às novas demandas de consumo. Com inovação constante e estratégias voltadas para conveniência, segurança e personalização, o setor se consolida como um dos principais motores de crescimento do varejo, abrindo caminho para um segundo semestre de resultados ainda mais positivos.

 

 

 

Acompanhe tudo sobre:e-commerce

Mais de Bússola

Com apoio de grandes empresas, instituto no Rio forma jovens de altas habilidades da rede pública

Opinião: gestão patrimonial internacional encontrou um novo epicentro

Pequenas e Médias Empresas precisam se preocupar com ciberataques? 

E-commerce: como ‘Agentes de IA’ podem aumentar eficiência e autônoma

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa opera em queda com investidores à espera do simpósio de Jackson Hole

Mundo

Europa deve assumir 'maior parte do fardo' da segurança da Ucrânia, diz vice de Trump

Carreira

Executiva de 26 anos fez Duolingo 'hitar' no TikTok. Agora, objetivo é escrever um livro

Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta quinta-feira, 21