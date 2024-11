O que esperar dos pagamentos digitais em 2025?

Por Rose Del Col, diretora conselheira da Unlimit Brasil

Em 2025, já não faz mais sentido falar tanto sobre inclusão financeira no Brasil, considerando que 89% da população brasileira já mantém algum tipo de vínculo bancário, segundo a pesquisa da Ranking Idwall de Experiência Digital de 2024. O foco agora é observar o amadurecimento no uso de soluções financeiras já existentes e o aumento do uso de meios de pagamento digitais, como cartões, carteiras digitais e o Pix, que pode ser ainda mais impulsionado com o lançamento de novas variações no próximo ano.

Cartões e e-commerce em expansão

O uso de cartão de crédito e débito como meio de pagamento, por exemplo, ainda tem bastante espaço para crescer. Se, por um lado, a população está mais bancarizada, por outro ainda há uma porcentagem significativa de pessoas que não possuem o hábito de fazer compras no cartão, especialmente no crédito, e apenas 60% tem um cartão de crédito ativo atualmente, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs). Essa realidade, no entanto, está mudando: ainda segundo a Abecs, as compras com cartões de crédito, débito e pré-pago devem superar R$ 4 trilhões neste ano, representando um crescimento entre 8,5% e 10,5% em comparação com 2023. Para 2025, a expectativa é que esse crescimento continue, devido ao avanço exponencial do e-commerce, que favorece o uso de cartões em compras online, e ao ingresso de novos portadores de cartão.

O crescimento acelerado do Pix

Por outro lado, o Pix está avançando ainda mais rapidamente e deve ultrapassar os cartões de crédito como principal método de pagamento no e-commerce, totalizando 44% do valor total de transações online no próximo ano, superando os cartões de crédito, que devem representar 41% do mercado, de acordo com estimativa da Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI).

O Pix, já em ritmo acelerado, será ainda mais fortalecido com o lançamento das variações Pix Parcelado e Pix Garantido no próximo ano. Este último competirá diretamente com o débito automático e, principalmente, com o já obsoleto carnê de pagamento, que utiliza boletos e deve ver uma queda de uso, embora menos significativa neste primeiro momento. Além disso, o Google anunciou recentemente o Pix por aproximação para usuários do Google Pay, que permitirá pagamentos pelo sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC) com a aproximação de celulares. Até o momento, usuários do C6 Bank, PicPay e Itaú já podem utilizar o recurso, que deve, em breve, ser expandido para outros bancos e parceiros, tornando o Pix ainda mais atrativo e proporcionando uma melhor experiência ao usuário.

Relevância dos cartões e carteiras digitais

Apesar do crescimento do Pix, os cartões de crédito mantêm sua importância no mercado e devem continuar relevantes em 2025, devido aos benefícios oferecidos, que variam conforme o emissor, incluindo programas de pontos, cashback e um sistema de segurança e chargeback diferenciados. Vale lembrar também que o uso de carteiras digitais deve continuar crescendo no próximo ano, e muitas delas utilizam um cartão de crédito como base para a transação, o que também contribui para o aumento desse tipo de pagamento.

Adoção digital e o mercado global

Para se ter uma ideia da relevância das carteiras digitais no Brasil, a maioria (84%) dos brasileiros afirma ter utilizado o serviço nos últimos 12 meses. Além disso, cerca de metade (47%) dos brasileiros já pagou contas usando uma carteira digital no último ano, e 27% a utilizaram para compras online. O percentual de adoção dos brasileiros é maior que a média internacional (74%), segundo pesquisa da Pymnts, em parceria com o Google.

Não há segredo. O consumidor brasileiro já está digitalizado e bancarizado o suficiente para demandar soluções de pagamento cada vez mais eficientes, sem atritos e com menores ou zero taxas. Em 2025, veremos uma continuidade deste movimento de mercado que está cada vez mais amadurecido e que é uma referência global.

Rose Del Col é diretora conselheira da Unlimit Brasil, onde desde 2021 tem sido fundamental para estabelecer a fintech europeia no Brasil, fortalecendo parcerias estratégicas com as bandeiras de cartão e provedores de métodos de pagamento alternativos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube