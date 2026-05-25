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2 exemplos para entender quanto custa abrir uma franquia de foodservice

Confira os planos de franquia para as marcas Taco Bell e KFC

Entenda como funcionam os pacotes de franquias famosas do foodservice  (Sutthiphong Chandae/Shutterstock)

Entenda como funcionam os pacotes de franquias famosas do foodservice  (Sutthiphong Chandae/Shutterstock)

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Publicado em 25 de maio de 2026 às 10h00.

Investir em franquias continua sendo uma das alternativas mais procuradas por empreendedores que desejam entrar no mercado com negócios já consolidados e forte reconhecimento entre os consumidores. 

Em meio ao avanço do franchising no país, o segmento de alimentação fora de casa, o foodservice, segue impulsionado pela busca por conveniência, experiência e marcas com operação já validada.

Separamos dois esxemplos de marcas famosas para os empreendedores que querem saber quanto custa para começar uma franquia bem estabelecida. 

Taco Bell

Subsidiária da Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM), a Taco Bell é considerada a maior rede de comidas rápidas com inspiração mexicana do mundo. 

A empresa atende mais de 40 milhões de consumidores semanalmente e possui mais de 8 mil restaurantes distribuídos em 37 países.

No Brasil, a rede soma 40 unidades espalhadas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 

O plano da companhia é alcançar 200 lojas abertas até 2030, consolidando o país como um dos principais mercados da marca na América Latina.

  • Investimento inicial total: a partir de R$ 1,5 milhão
  • Prazo de retorno estimado: 30 a 42 meses

KFC

Criada em 1952 pelo Coronel Sanders, nos Estados Unidos, a KFC se tornou uma das maiores redes de frango frito do mundo. 

Atualmente, está presente em mais de 145 países e ultrapassa 29 mil operações globalmente.

A operação brasileira já conta com mais de 250 unidades e mantém ritmo acelerado de desenvolvimento, acompanhando o crescimento do consumo fora do lar e a expansão do food service no país.

  • Investimento inicial total: a partir de R$ 2,3 milhões
  • Prazo de retorno estimado: cerca de 48 meses

 

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