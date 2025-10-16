Cartão de crédito ainda tem domínio entre brasileiros — 65% têm mais de um, diz Serasa

O cartão de crédito continua sendo um dos meios de pagamento mais usados no Brasil, mesmo com o avanço de opções digitais como o Pix. Uma pesquisa da Serasa, em parceria com o instituto Opinion Box, revelou que 65% dos consumidores brasileiros têm mais de um cartão ativo.

De acordo com o levantamento, 44% dos entrevistados afirmaram ter entre dois e três cartões, enquanto 39,6% usam múltiplos cartões para somar limites e ter mais autonomia nas compras do dia a dia. Outros 34,1% disseram acumular cartões diferentes para aproveitar diferentes benefícios.

Praticidade acompanhada de riscos

Apesar das vantagens, o uso simultâneo de cartões exige cuidado. A pesquisa mostra que 43% dos consumidores já se endividaram por causa do uso de mais de um cartão, registrando que o crédito ainda é um ponto sensível na organização financeira do brasileiro.

Segundo Camila Martins, especialista do Serasa Crédito, o cartão pode ser um aliado importante se utilizado com planejamento. “O cartão de crédito é uma ferramenta importante de acesso ao consumo e organização financeira, desde que usado com responsabilidade. A diversidade de meios de pagamento amplia as possibilidades do consumidor, mas reforça a necessidade de entender seu próprio perfil e planejar os gastos”, orientou em nota.

Critérios para escolher o meio de pagamento

No momento do pagamento, a praticidade é o fator mais valorizado entre os consumidores— mencionada por 53,1% dos entrevistados. Em seguida, aparecem as condições de parcelamento (37,8%), os descontos oferecidos (30,8%) e a segurança das transações (30,5%).

Para Camila, esses dados mostram que, mesmo com o avanço das soluções digitais, a conveniência e o controle ainda pesam mais que a inovação. “O brasileiro valoriza meios que facilitem o dia a dia e ofereçam vantagens concretas, como descontos e parcelamento, especialmente em um cenário de orçamento apertado", pontuou.