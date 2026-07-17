Opinião: se engana quem acha que apenas boas contratações geram um bom time

Por Ronaldo Loyola*

Empreendedores costumam dedicar boa parte do seu tempo a estratégias de crescimento, vendas, inovação e gestão financeira. Mas existe um fator menos visível que frequentemente determina o sucesso ou o fracasso de um negócio: a qualidade das relações dentro da equipe.

Ao longo dos anos, aprendi que empresas não são apenas estruturas formadas por processos, metas e indicadores. São sistemas humanos. E, nesse sentido, uma equipe se parece muito mais com um elenco do que com um organograma.

Cada pessoa chega com sua história, suas competências, seu ritmo e sua maneira de ocupar espaço. O desafio não está em eliminar as diferenças, mas em fazer com que elas trabalhem a favor de um objetivo comum.

É justamente aí que entra a capacidade de sincronizar presenças, distribuir papéis e sustentar o ritmo emocional do grupo para que o resultado seja maior do que a soma das partes.

Grupo e equipe não são a mesma coisa

Muitos empreendedores acreditam que reunir pessoas talentosas é suficiente para formar uma equipe de alta performance. Não é.

Há grupos que trabalham juntos, mas permanecem desconectados. São profissionais competentes individualmente, porém incapazes de construir sintonia coletiva. O resultado é semelhante ao de músicos talentosos que desafinam quando sobem ao mesmo palco.

Já equipes extraordinárias aprendem a se ouvir. Entendem o tempo do outro, respeitam diferentes formas de contribuição e não transformam cada reunião em uma disputa por protagonismo.

Enquanto grupos entregam tarefas, equipes verdadeiramente alinhadas constroem cultura, reputação e legado.

A escuta é a habilidade mais subestimada dos negócios

Empresas costumam valorizar quem fala bem, apresenta ideias com segurança e influencia decisões. Poucas valorizam com a mesma intensidade a capacidade de escutar. No entanto, a escuta é a cola invisível que mantém uma equipe unida.

Quando as pessoas não se escutam, o ambiente se transforma em uma sequência de monólogos simultâneos. Todos falam, mas ninguém constrói junto. O resultado é ruído, retrabalho, conflito e perda de energia.

Empreendedores que desejam fortalecer seus times devem criar uma cultura em que a escuta seja vista como uma competência estratégica, e não como um comportamento passivo.

A diversidade só gera valor quando existe respeito

Outro erro comum é acreditar que equipes fortes precisam pensar de forma parecida. Na realidade, acontece exatamente o contrário.

Times maduros entendem que diferentes perfis contribuem de maneiras distintas para o negócio. O profissional mais analítico ajuda a reduzir riscos, o mais ousado abre caminhos, o observador percebe detalhes ignorados pelos demais, o emocional fortalece conexões...

A riqueza de uma equipe não está na semelhança entre seus integrantes, mas na capacidade de transformar diferenças em inteligência coletiva. Quando todos tentam ser iguais, a empresa perde criatividade. Quando as diferenças são reconhecidas e respeitadas, a organização ganha profundidade.

Toda empresa precisa de ensaios

Um dos maiores equívocos da gestão moderna é acreditar que reuniões operacionais são suficientes para manter uma equipe alinhada. Em peças de teatro, todo elenco ensaia. Toda equipe também deveria.

Esses ensaios corporativos não servem apenas para discutir metas e indicadores. Eles devem ser espaços para ajustar a qualidade das relações, refletir sobre a forma como o grupo toma decisões e discutir o clima emocional da equipe.

Empresas que promovem conversas sobre confiança, colaboração, energia e desafios coletivos costumam corrigir pequenos ruídos antes que eles se transformem em grandes problemas.

Equipes de alta performance não se alinham uma única vez. Elas se recalibram continuamente.

Cada pessoa tem um papel importante

Dentro de qualquer negócio existem personagens simbólicos. Há quem lidere naturalmente. Há quem apoie silenciosamente. Há quem questione. Há quem conecte pessoas. Há quem traga estabilidade. O problema surge quando esses papéis não são reconhecidos ou valorizados.

Empresas saudáveis entendem que não existem funções menores. Existe apenas a necessidade de compreender como cada perfil contribui para o sucesso coletivo. Muitas vezes, o profissional mais discreto é justamente aquele que sustenta a estabilidade do grupo.

Empreendedores bem-sucedidos entendem que organizações extraordinárias não são construídas por talentos isolados, mas por consciências sincronizadas.

Porque, no fim, o mercado não aplaude apenas produtos, serviços ou resultados. Ele reconhece que equipes que acreditam no mesmo roteiro, trabalham juntas para transformar intenção em realidade.

*Ronaldo Loyola é sócio fundador da Loyola HR Consulting (LHRC) e executivo multidisciplinar com mais de 35 anos de experiência corporativa. Pós-Graduado em Psicologia Organizacional, possui MBA em Gestão de Pessoas e MBA em Gestão Empresarial, além de Especialização em Business and Management pela University of California - UCI (EUA). É autor de “Inteligência Cênica – A nova soft skill do mundo corporativo”.