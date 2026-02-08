Quer trabalhar home office? Veja as vagas nacionais e internacionais desta semana

O trabalho remoto já não é mais novidade, mas segue como um dos formatos mais desejados por profissionais e estratégicos para empresas que buscam talentos sem barreiras geográficas. Mesmo com a volta do presencial em muitos setores, companhias de tecnologia, marketing, software e serviços globais continuam apostando em equipes distribuídas.

Nesta semana, empresas brasileiras e internacionais abriram vagas remotas em áreas como tecnologia, jurídico, marketing digital, produto, atendimento ao cliente e gestão. Algumas posições incluem remuneração em moeda estrangeira, benefícios ampliados e flexibilidade total de horário.

Veja as oportunidades em destaque:

Vagas remotas no Brasil

Clicksign

A Clicksign atua com assinatura eletrônica e gestão digital de documentos, ajudando empresas a reduzir burocracia e acelerar processos com segurança jurídica.

Benefícios incluem vale alimentação ou refeição, auxílio home office, plano de saúde, incentivo à educação, Gympass, day off no aniversário e parcerias com terapia e cursos.

Vaga: veja as oportunidades remotas nas áreas de Tecnologia, Jurídico e Produto.

Grupo Boticário

Uma das maiores empresas de beleza do país, com forte investimento em tecnologia, inovação e experiência do consumidor.

A empresa oferece modelo flexível, benefícios competitivos e políticas de diversidade e inclusão.

Vaga: veja as vagas nas áreas de tecnologia, negócios e áreas corporativas.

Odontobiz

Empresa especializada em marketing digital para clínicas e consultórios odontológicos, com foco em performance e geração de demanda.

Vaga: veja as vagas para cargos de gerência em modelo home office.

SoftExpert

Multinacional brasileira de software para gestão corporativa, conformidade e transformação digital, com presença em mais de 40 países.

Entre os benefícios estão plano de saúde sem mensalidade para o titular, vale alimentação ou refeição, bônus anual, auxílio educação, seguro de vida e capacitação contínua.

Vaga: vagas remotas em tecnologia e marketing.

Starian

Grupo de tecnologia com soluções SaaS voltadas à indústria, governança, compliance e inteligência legal, com forte uso de IA.

Oferece participação nos lucros, auxílio home office, plano de saúde e odontológico, day off no aniversário e programas de bem-estar.

Vaga: veja as vagas em suporte e produto.

Vagas internacionais (remoto global)

BairesDev

Empresa global de tecnologia especializada em desenvolvimento de software e alocação de talentos para empresas principalmente dos EUA e Europa.

Vaga: veja as vagas em tecnologia, dados e produto

Scopic

Empresa global totalmente remota de desenvolvimento de software, com atuação há mais de 14 anos em projetos digitais internacionais.

Oferece flexibilidade total de local e horário, treinamento contínuo e projetos internacionais.

Vaga: veja as vagas em software, design e marketing digital.

SupportYourApp

Empresa global especializada em suporte ao cliente e suporte técnico para empresas de tecnologia, presente em mais de 30 países.

Vaga: veja os requisitos para ser um Customer Success Specialist (100% remoto).