Metro de São Paulo abre vagas de estágio; saiba como se inscrever

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), abre nesta quarta-feira, 13, seu programa de estágio, com vagas para o nível técnico e superior.

Para o programa de 2022, a companhia está com 22 vagas de emprego abertas. Para o nível técnico, o Metro procura estudantes nas áreas de administração, Nutrição e Eventos. Já para o nível superior, estudantes de diversos cursos podem se inscrever.

Administração de Empresas, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Design Gráfico e Direito são algumas das carreiras que permitem a inscrição.

Alunos de Educação Física, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia em Telecomunicações, Letras e Marketing também podem se candidatar para a vaga do nível superior.

A bolsa-auxílio para estudantes do Nível Técnico é de R$7,50 por hora, carga horária semanal de 30 horas, o que totaliza cerca de 900 reais mensais. Já para estudantes do Nível Superior, o valor da bolsa-auxílio é de R$8,50 por hora, carga horária semanal de 30 horas, totalizando 1020 reais mensais.

Como benefício, os estudantes também receberão auxílio-alimentação mensal de R$ 416,45, auxílio-refeição mensal de R$ 960,72 e auxílio-transporte.

Como se inscrever

Candidatos podem se inscrever através desse link. As inscrições abrem nesta quarta-feira a partir das 14h.

