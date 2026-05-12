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Procura-se jovens inquietos: conheça a estratégia da Getnet para o novo programa de Jovem Aprendiz

Programa Jovem Aprendiz 2026 da Getnet surge para inserir nativos digitais no núcleo de decisões de pagamentos na América Latina

(Divulgação)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16h18.

Última atualização em 12 de maio de 2026 às 16h22.

Esqueça o papel de "ajudante". Na nova edição do seu Programa Jovem Aprendiz, a Getnet busca mentes de 16 a 22 anos para desafiar áreas como Tecnologia, Riscos e Finanças.

Ao integrar nativos digitais ao seu núcleo operacional, a fintech promove uma mentoria reversa: enquanto o corporativo ensina resiliência, os novos talentos ensinam a velocidade da economia sob demanda.

Com 17 vagas em São Paulo e Porto Alegre, o programa não procura apenas "ajudantes", mas sim mentes capazes de oxigenar áreas críticas como Tecnologia, Jurídico, Riscos e Finanças.

"Buscamos jovens curiosos e criativos para somar aos nossos times e contribuir para o desenvolvimento do futuro das soluções de pagamento", afirma Rogério Said, Head de People & Culture da Getnet.

O modelo híbrido e a cultura do pertencimento

Diferente de modelos de entrada rígidos, a Getnet aposta em um formato que espelha a realidade do trabalho moderno:

  • Carga horária: 20 horas semanais, permitindo que o foco nos estudos (Ensino Médio, Técnico ou Superior) permaneça como prioridade.

  • Modelo Híbrido: Com três dias presenciais, o programa garante o "olho no olho" necessário para o aculturamento, sem abrir mão da flexibilidade que a nova geração exige.

  • Ecossistema de Bem-Estar: Benefícios como o WellHub (antigo Gympass) e o Programa de Apoio Pessoal Especializado (PAPE) mostram que a fintech trata o aprendiz com o mesmo rigor de cuidado preventivo dedicado aos diretores.

Como se inscrever

O processo pretende focar no potencial de aprendizado, não apenas no currículo técnico. Podem participar jovens que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio, Técnico ou Superior.

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