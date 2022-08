Lello e Arquiteto de Bolso oferecem design de interiores com custo acessível

A Lello firmou parceria com a startup Upik, detentora da marca “Arquiteto de Bolso”, para ampliar e democratizar o acesso de mais de um milhão de clientes, entre moradores de condomínios, proprietários de imóveis e inquilinos de São Paulo, ao design de interiores.

A iniciativa tem como objetivo fornecer soluções viáveis e de custo acessível, para a transformação dos ambientes dos condomínios — áreas comuns e apartamentos —, bem como dos imóveis alugados ou em oferta para locação, por meio da imobiliária e administradora.

Por meio do Arquiteto de Bolso é possível, por exemplo, obter em no máximo duas horas e de forma 100% online uma consultoria com arquiteto ou designer de interiores a partir de R$ 99,33 e, caso o cliente adquira produtos ou serviços com fornecedores parceiros da startup, a consultoria pode ser até gratuita. Trata-se de um processo muito rápido e prático que já transformou mais de 33 mil ambientes em 12 países.

Com a nova parceria, a Lello quer proporcionar uma experiência diferenciada aos seus clientes na jornada do viver, morar e trabalhar, indo muito além da simples intermediação de vendas e locação de imóveis e da administração de condomínios e imóveis alugados.

A plataforma digital Arquiteto de Bolso, da Upik, foi pensada para atender a todos os perfis de clientes, especialmente aqueles que achavam que nunca teriam acesso a um serviço deste tipo, disponibilizando soluções para todos os tipos de gosto e de bolso.

Após a escolha de quantos ambientes deseja transformar, basta compartilhar as fotos e medidas do espaço a ser reformado e agendar o melhor dia e horário para realizar a consultoria. A startup presta consultoria 100% online e desenvolve junto com o consumidor uma planta em 2D (para entender a distribuição do espaço) e perspectivas 3D (para visualizar cores, acabamentos e revestimentos), além de uma lista de produtos sugeridos, com quantidades e preços, respeitando o orçamento alinhado anteriormente.

“As adequações estéticas e visuais auxiliam de forma expressiva na valorização do patrimônio imobiliário, seja nos condomínios ou nas casas e apartamentos inseridos no mercado de vendas e locação. Por isso decidimos apostar nessa nova solução, disponível tanto para moradores de prédios quanto para proprietários e inquilinos de forma econômica, simples e prática”, declara Alexandre Ximenes, diretor da Lello Condomínios.

“Essa parceria reforça o compromisso da Lello de inovação constante, no sentido de se tornar um amplo ecossistema de soluções completas no mercado imobiliário. Assim, estamos viabilizando parcerias com startups de impacto social que, ao mesmo tempo, auxiliam a agregar valor à nossa operação e a proporcionar saídas para as questões que surgem no dia a dia de síndicos, condôminos, proprietários e locatários”, afirma Ximenes.

