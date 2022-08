Lello dá cashback de R$ 10 mil para quem comprar imóvel em agosto em SP

Quem comprar imóveis com a Lello, em São Paulo ou no grande ABC, até 31 de agosto vai receber um cashback de R$ 10 mil. O valor é o dobro do oferecido em iniciativa similar promovida pela imobiliária em 2020. A campanha “Portas Premiadas” também vai conceder um mês de aluguel grátis para os inquilinos que fecharem novos contratos de locação no mesmo período.

A promoção vale para imóveis residenciais selecionados pela Lello. Para encontrá-los, o interessado deve acessar o site da empresa e, na hora de fazer a busca pela unidade desejada, ficar atento ao selo da promoção, que estará destacado nos imóveis.

O cashback de R$ 10 mil e o valor referente ao primeiro aluguel não representa desconto, tampouco voucher, e sim dinheiro de volta na conta do comprador ou inquilino, para que seja utilizado livremente pelo cliente.

Até 31 de agosto, os proprietários que desejam alugar ou vender seus imóveis poderão fazer o anúncio gratuitamente pelo site da Lello e, se a casa ou apartamento for selecionado para a campanha “Portas Premiadas”, não terão de pagar nada por isso, pois quem bancará a premiação é a imobiliária.

Ao longo de toda a campanha a Lello veiculará dicas de como encontrar os imóveis selecionados para a campanha em seus perfis do TikTok, Instagram, Youtube e Facebook.

“Queremos incentivar as pessoas que desejam se mudar para uma nova casa ou apartamento a procurar o imóvel por meio do site da Lello, bem como presentear alguns clientes, que poderão usar o prêmio da maneira que melhor lhes convier, seja na documentação para compra, pagamento da mudança ou mesmo a decoração do novo imóvel”, afirma Raphael Sylvester, diretor de Locação da Lello.

Para saber mais sobre a promoção e as regras e de como encontrar os imóveis premiados a empresa disponibilizou uma página exclusiva.

