Membros do Gympass podem encontrar personal trainer para chamar de seu

O Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo, anuncia a chegada de uma nova funcionalidade de personal training para clientes brasileiros. Em dezembro de 2021, o Gympass adquiriu a Trainiac, líder em treino online com personais, quando foi renomeada para Trainaic by Gympass. “O Trainiac by Gympass melhora ainda mais nossa capacidade de apoiar as empresas no fornecimento de uma solução de saúde e fitness que pode ser adaptada exclusivamente a cada funcionário”, explica César Carvalho, CEO e cofundador do Gympass.

O Trainiac by Gympass conecta usuários a personal trainers altamente qualificados para entender as necessidades de cada indivíduo, orientando-os na sua jornada de bem-estar e os ajudando a construir hábitos saudáveis e duradouros. Integrado na experiência, o personal fornece ao cliente um programa de fitness personalizado e envia semanalmente exercícios customizados, juntamente com recomendações de parceiros Gympass para que o usuário experimente como parte da sua rotina - ajudando-os a tirar o máximo de proveito dos benefícios fornecidos pelo Gympass.

O profissional e o aluno poderão aproveitar as ferramentas do aplicativo, incluindo vídeo, mensagens de texto e voz, programas de exercício e mais acompanhamento de métricas de saúde para criar uma solução de fitness personalizada, eficaz e sustentável, independentemente de onde o cliente se encontre na sua jornada de bem-estar.

Nos Estados Unidos, onde o produto já está disponível desde o início do ano, usuários que tem acompanhamento de um personal trainer através do Trainiac registraram um aumento médio de check-ins de mais de 20% após a ativação do app. “Começar a praticar exercícios físicos e se manter engajado na rotina de treinos não é uma tarefa simples. Muitas pessoas precisam de orientação e suporte adicional para construir um plano de bem-estar personalizado, eficaz e sustentável - o Trainiac by Gympass torna o acesso a esse acompanhamento profissional mais acessível do que nunca”, afirma Rodrigo Silveira, SVP New Ventures do Gympass.

A nova funcionalidade proporcionará também uma oportunidade de negócio para personal trainers no Brasil que procuram uma fonte de faturamento adicional. A equipe Trainaic by Gympass está à procura de profissionais qualificados para se juntarem à plataforma e oferecerem os seus serviços aos clientes Gympass. Além de receberem novos clientes a custo zero, os personais parceiros também receberão formação e certificação exclusivas e acesso a uma plataforma e tecnologia de coaching online líder da indústria. Para fazer parte da plataforma, os interessados devem se registrar no site.

Para as academias e estúdios parceiros, o lançamento fortalece ainda mais a capacidade do Gympass de gerar receitas incrementais por meio de clientes corporativos ainda mais engajados com atividade física.

O Trainiac by Gympass está disponível para todos os clientes corporativos do Brasil sem nenhum custo adicional, inicialmente na versão iOS do aplicativo, a partir do plano Gold +, e em breve o objetivo do Gympass é expandir o acesso dessa nova funcionalidade a usuários de planos mais básicos da plataforma. O lançamento para Android está programado para o final deste ano.

