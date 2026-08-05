Bússola & Cia: Brasileiros gastam mais de mil reais por mês no supermercado

Dados são de estudo da dunnhumby (Hryshchyshen Serhii/Shutterstock)
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Publicado em 5 de agosto de 2026 às 07h00.
O consumidor brasileiro tem adotado uma estratégia cada vez mais diversificada para equilibrar o orçamento destinado às compras de varejo alimentar.
De acordo com a 5ª edição do Ranking de Preferência do Consumidor (RPI) 2026, estudo da dunnhumby, empresa global de ciência de dados focada no varejo, as famílias destinam, em média, R$ 1.073,98 por mês ao varejo alimentar e realizam compras em 3,6 redes diferentes mensalmente.
A Verisure lançou no Brasil sua nova geração de alarmes com videomonitoramento e o conceito de "Blindagem Total", resultado de um investimento global de € 170 milhões por ano (cerca de R$ 1 bilhão) em inovação.
A solução reúne sensores inteligentes, câmeras e monitoramento profissional 24 horas para identificar tentativas de invasão antes da entrada no imóvel.
Fabricados no Brasil, os novos equipamentos reduzem o prazo de disponibilidade e devem gerar mais de 100 empregos, reforçando a aposta da empresa em tecnologia preventiva para residências e empresas.
A hidrelétrica Foz do Chapecó, em Santa Catarina, iniciou a venda de créditos de carbono no mercado internacional, por meio da empresa suíça Ameron Energies AG.
A operação foi viabilizada pela AXIA Energia, que tem 40% de participação no ativo. A comercialização dos créditos reforça a estratégia da AXIA de apoiar empresas do portfólio no acesso a novos mercados de ativos ambientais.
"A abertura desse canal mostra como a AXIA Energia pode gerar valor para clientes e parceiros", afirma Cecilia Essinger, gerente de Estruturação de Produtos e Ativos Ambientais.
A hidrelétrica Foz do Chapecó tem 855 MW de capacidade instalada e é operada pela Foz do Chapecó Energia (FCE).
Nesta semana, a Pagaleve deu continuidade à sua estratégia de consolidação do Parcelamento via Pix como infraestrutura necessária para o varejo digital ao anunciar duas parcerias comerciais de alta relevância no mercado brasileiro.
No setor de saúde e wellness, a integração com os aplicativos do Grupo RD Saúde, que representam 83% do faturamento da holding, oferece a possibilidade de crédito instantâneo para milhões de consumidores das farmácias das redes Raia e Drogasil.
Já para plataformas de e-commerce, a aliança com o EBANX disponibiliza o Pix 4x para mais de 500 marcas globais que operam no Brasil, por meio da inteligência preditiva e do motor de risco inovador da Pagaleve, que analisa mais de 100 variáveis a cada transação e em até três segundos, em vez de se basear apenas em scores ou históricos bancários.
No último domingo, 2 de agosto, quando foi comemorado o Dia do Mico-Leão-Dourado, a ExxonMobil Brasil renovou o apoio à Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), por meio do Fundo Brasileiro para Biodiversidade (FUNBIO), com um aporte de R$ 1,1 milhão.
O reconhecimento é um selo global que garante que os animais vivam livres e em segurança e que a observação de fauna pelos visitantes é realizada com responsabilidade e seguindo rígido protocolo para proteger a espécie.
Dias depois de destacar a rápida recomposição do fornecimento após o temporal da última semana, com 98% dos clientes restabelecidos em poucas horas, a Enel São Paulo ganhou um reforço em sua defesa no processo de caducidade.
O Conselho de Consumidores da distribuidora enviou à diretora-relatora da Aneel, Agnes da Costa, uma carta pedindo que a agência considere as melhorias operacionais implementadas pela empresa nos últimos anos.
Assinado por Ruy Bottesi, representante da indústria indicado pela Fiesp, o documento afirma que a concessionária passou por uma "profunda transformação" e chega a 2025 e 2026 mais preparada para atender consumidores, inclusive em eventos climáticos extremos.
A Orla Rio lançou, no dia 28 de julho, no Museu da Imagem e do Som, em Copacabana, a 9ª edição do Sabores da Orla.
Com o tema "Copa de Sabores", o festival reúne mais de 150 quiosques, do Leme à Prainha, durante todo o mês de agosto.
A programação inclui seis categorias gastronômicas, votação popular, júri técnico e novidades como o prêmio Melhor Ataque e o uso obrigatório de ingredientes de pequenos produtores locais na categoria Prato Estrela.
Ainda como parte da campanha de marketing envolvendo a parceria com a Sony Pictures, a plataforma de delivery de comida Keeta lançou um álbum de figurinhas digital do Homem-Aranha para ampliar o engajamento dos usuários na Grande São Paulo, onde a empresa atua.
A estratégia do Keeta Kards estimula acessos frequentes ao app: check-ins diários e pedidos a partir de R$ 25 dão direito a cartas aleatórias. Segundo o diretor de marketing Rodrigo Farah, a ação une entretenimento e negócios para fortalecer a marca no mercado.
Quem completa a coleção habilita a participação para concorrer a 30 consoles Nintendo Switch 2. A campanha prevê também a distribuição de 3 mil vouchers para sessões do filme e cupons de desconto de até R$ 25.
A parceria entre a foodtech Food To Save e a Megamatte já evitou o descarte de 48 toneladas de alimentos desde 2023.
Por meio da comercialização de mais de 48 mil Sacolas Surpresa com produtos excedentes da marca de mate orgânico carioca, a iniciativa também impediu a emissão de 122 toneladas de CO₂ na atmosfera, além de gerar uma nova fonte de receita para os franqueados da rede.
O modelo transforma alimentos ainda próprios para consumo em uma oportunidade de economia para os consumidores e de redução de perdas operacionais para as lojas, reforçando a economia circular e o compromisso das empresas com práticas mais sustentáveis.
A EMS transformou conteúdo e transmissões ao vivo em uma estratégia para fortalecer o relacionamento com distribuidores e farmácias.
Com tecnologia da Netshow.me, a empresa lançou uma plataforma de streaming voltada à educação continuada e ao live commerce B2B, integrando treinamento, lançamentos e campanhas comerciais.
A iniciativa reúne cerca de 150 mil usuários e reforça uma tendência que une conteúdo, engajamento e geração de negócios no setor farmacêutico.
Celebrado no dia 29 de julho, o Dia da Lasanha destacou a força de um dos pratos mais tradicionais da culinária italiana na alimentação fora do lar.
Levantamento da Wise Sales, em parceria com o Instituto Foodservice Brasil (IFB), mostrou que a lasanha está presente em 5% dos cardápios brasileiros.
O Nordeste lidera a oferta, com 6%, seguido por Sudeste e Norte (5%), enquanto Sul e Centro-Oeste registram 4%. O prato também aparece em restaurantes de perfil saudável, pizzarias gastronômicas, restaurantes portugueses e brasileiros, reforçando sua versatilidade no foodservice.
Serra Negra do Norte (RN) realiza de 6 a 8 de agosto a 2ª Feira Nacional da Cadeia Produtiva do Boné (Boné Brasil), com expectativa de receber 30 mil visitantes.
A programação reúne rodadas de negócios, painéis sobre exportação, crédito e reforma tributária, além de desfiles, concurso de design e palestras.
Nesta edição, será lançado o Selo Boné Brasil, certificação voltada às empresas do setor. O município concentra cerca de 50 fábricas e produz aproximadamente 1 milhão de peças por mês.
Pesquisa do Indeed mostra que 83% dos brasileiros já utilizaram inteligência artificial em pelo menos uma etapa da busca por emprego.
O recurso é mais usado para aprimorar currículos (49%), identificar vagas compatíveis (40%) e se preparar para entrevistas (38%).
Os dados indicam que a IA deixou de ser uma ferramenta pontual e passou a integrar a jornada dos candidatos, com adoção de 88% entre a Geração Z e de 78% entre profissionais da Geração X.
Profissionais de publicidade, marketing, jornalismo, relações públicas, design, audiovisual e tecnologia ganharam um novo espaço gratuito para ampliar conexões e trocar experiências.
Batizada de "Open To Help", a iniciativa promove conversas individuais com quem está em transição de carreira ou busca novos caminhos no mercado, em um momento em que muitos profissionais sentem falta de serem ouvidos.
Criado pelo publicitário Fábio Rebouças, diretor criativo associado da Omnicom Media Brazil, o projeto já realizou 42 encontros com profissionais de diferentes regiões do país e contribuiu para que três participantes conquistassem uma nova oportunidade profissional após conexões e direcionamentos surgidos durante as conversas.
O Open To Help é gratuito. Para participar, basta enviar uma mensagem direta para Fábio Rebouças pelo LinkedIn manifestando interesse. Os encontros são individuais, voluntários e agendados conforme a disponibilidade.