iFood investe R$ 10 milhões em projetos de impacto social criados por entregadores

A plataforma de delivery iFood anunciou nesta sexta-feira, 6, um aporte de R$ 10 milhões em projetos sociais criados pelos seus entregadores e coletivos parceiros. A iniciativa integra o projeto iFood Chega Junto, que conta neste ano com um investimento dez vezes maior do que na última edição, realizada em 2023.

O objetivo da companhia é apoiar projetos nos pilares da saúde, segurança, educação, respeito e autonomia. A seleção dos projetos será feita por um comitê externo formado por especialistas, convidados de outras organizações e líderes da área de impacto social.

De acordo com Luana Ozemela, vice-presidente de impacto e sustentabilidade no iFood, a plataforma busca encontrar e acelerar projetos inovadores que ajudem a reduzir os riscos relacionados à própria atuação. “Queremos contribuir para a redução de acidentes, aumento no acesso à educação básica, superior e profissionalizante, melhoria no acesso à alimentação saudável, fortalecimento da renda e promoção da circularidade”, afirma.

Impacto social

Ozemela ainda explica que a primeira edição do programa direcionou 60% dos recursos para projetos ligados à segurança dos entregadores. O trabalho não parou por aí: após a seleção, a companhia desenvolveu uma iniciativa interna a partir dos aprendizados. “Criamos o programa Visão Zero Acidentes, assumindo a meta de ampliar o percentual de rotas seguras em todas as cidades do Brasil. Esperamos que o mesmo aconteça com a edição de 2025”, conta a executiva.

Em 2023, o iFood Chega Junto distribuiu R$ 1 milhão para 21 iniciativas, entre os mais de 500 inscritos. O impacto dos projetos chegou a 11 mil entregadores e geraram 62 parcerias com governos, ONGs e setor privado.

As inscrições podem ser feitas a partir deste link.

Mudanças no iFood

Líder do setor de delivery e sem grandes concorrentes no Brasil, o iFood enfrenta agora uma ameaça com a chegada da Keeta, serviço de entrega de comida da gigante chinesa Meituan. Em maio, a companhia anunciou investimentos de R$ 5,6 bilhões ao longo dos próximos cinco anos para apoiar a expansão da companhia no Brasil, como divulgado pela EXAME.

Na China, a companhia conta com mais de 770 milhões de usuários ativos. Em 2024, a receita líquida da companhia chegou a US$46 bilhões.

Além da concorrência chinesa, em abril, a 99 anunciou que pretende retomar a operação da 99Foods, sua plataforma de delivery de comida.