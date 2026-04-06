Instituto leva iniciativas sociais para áreas próximas a shoppings 

Com o propósito de fomentar o desenvolvimento no entorno dos shoppings Cidade São Paulo, Tietê Plaza e Grand Plaza, a SYN vem ampliando suas iniciativas de impacto social, por meio do Instituto SYN.

A entidade planeja investir ao longo de 2026 R$ 3,5 milhões, e outros 2,7 milhões via leis de incentivo, destinados a programas sociais, culturais e de capacitação empreendedora.

O investimento social privado da SYN já alcançou a marca de 2 milhões de pessoas impactadas, com iniciativas que geraram R$ 2 milhões em renda direta para os beneficiários.

Como parte do “Compromisso 1%”, a SYN reafirma sua responsabilidade corporativa ao investir 1% de seu lucro líquido anual em projetos do Instituto, garantindo que o desenvolvimento social caminhe lado a lado com os resultados do negócio.

Projetos são estruturados nas frentes de geração de renda, educação, cultura e voluntariado

A organização busca promover oportunidades e fortalecer o empreendedorismo local em diferentes regiões do estado de São Paulo.

“Nosso propósito é contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde a SYN está presente, conectando recursos da empresa a organizações sociais e projetos locais de impacto. Ao apoiar essas iniciativas, buscamos criar oportunidades reais para que as pessoas desenvolvam seus talentos e ampliem suas perspectivas de futuro”, afirma Grasiela Caldeira, coordenadora do Instituto SYN.

Entre os projetos apoiados está o Junto & Misturado. Criado em 2019, já beneficiou mais de 200 pessoas com ações voltadas à capacitação de microempreendedores locais. O foco especial é em mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O primeiro ciclo do ano já começou com 60 empreendedores. Em agosto começa o segundo, com mais 60.

Desenvolvido em parceria com o Sebrae-SP e o Instituto Ecoar, o programa oferece formação em gestão de negócios e oportunidades de comercialização de produtos artesanais em lojas colaborativas instaladas dentro dos shoppings da rede. Durante ciclos de seis meses, os participantes recebem capacitação e participam da gestão das lojas colaborativas, fortalecendo seus negócios e ampliando sua presença no mercado.

Protagonismo real

Uma das histórias que ilustram o impacto das iniciativas é a de Jessyca Cristina Leoni. Artista criadora de terrários, ela participou do projeto e agora se prepara para abrir um quiosque com suas peças em um dos shoppings da rede.

“Participar do projeto foi fundamental para estruturar melhor o meu negócio. Além de aprender sobre gestão e vendas, tive a oportunidade de apresentar meus produtos para um público muito maior. Agora estou dando um passo importante com a abertura do meu próprio quiosque no Grand Plaza Shopping”, afirma Jessyca.

“O Instituto SYN conecta o potencial da empresa com as demandas reais do mercado, conectando ações sociais com vendas e a necessidade de clientes reais. Dar visibilidade a essas iniciativas é essencial para ampliar o alcance dos impactos e mostrar como o empreendedorismo pode transformar trajetórias”, afirma Alexandre Nunes, responsável pela comunicação do Instituto SYN.