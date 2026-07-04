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Impacto social deixou de ser apenas filantropia e virou estratégia

CMO da Casa do Zezinho, ONG que atende milhares de crianças em alta vulnerabilidade, avalia o futuro do investimento social privado e empresarial

Segundo o Censo GIFE 2024, o investimento social privado e empresarial no Brasil alcançou R$ 5,3 bilhões em 2022

Segundo o Censo GIFE 2024, o investimento social privado e empresarial no Brasil alcançou R$ 5,3 bilhões em 2022

Colunistas EXAME

Publicado em 4 de julho de 2026 às 10h01.

Por Luiz Felipe Gonçalves*

Durante muito tempo, a relação entre empresas e causas sociais esteve associada principalmente a doações pontuais, campanhas sazonais ou iniciativas voltadas à responsabilidade corporativa.

Embora essas ações continuem importantes, elas já não respondem sozinhas às expectativas de uma sociedade que exige posicionamentos mais consistentes e compromissos de longo prazo.

Consumidores, investidores, colaboradores e comunidades passaram a observar não apenas o que as empresas produzem ou vendem, mas também o impacto que geram ao seu redor. Nesse contexto, o investimento social deixa de ser visto como uma ação complementar e passa a ocupar um espaço estratégico dentro das organizações.

Essa mudança já pode ser observada nos números. Segundo o Censo GIFE 2024, o investimento social privado e empresarial no Brasil alcançou R$ 5,3 bilhões em 2022. Mais do que um indicador de volume financeiro, o dado reflete uma transformação na forma como empresas enxergam seu papel na sociedade e a importância de contribuir para a construção de soluções coletivas para desafios que afetam o país.

Mas existe uma diferença importante entre apoiar uma causa e gerar impacto real. Recursos financeiros são fundamentais, mas, isoladamente, não garantem transformação. Os resultados mais consistentes costumam surgir quando empresas e organizações da sociedade civil constroem relações baseadas em objetivos compartilhados, troca de conhecimento e visão de longo prazo.

Impacto social como estratégia

As organizações sociais acumulam experiência prática, conhecimento dos territórios onde atuam e proximidade com as populações atendidas. Já as empresas podem contribuir com recursos, tecnologia, capacidade de gestão, inovação e mobilização. Quando essas competências se complementam, surgem iniciativas mais estruturadas, capazes de alcançar resultados maiores e sustentáveis.

Ao mesmo tempo, as empresas também colhem benefícios concretos desse processo. Projetos sociais bem estruturados fortalecem a reputação institucional, ampliam a conexão com as comunidades, estimulam o engajamento dos colaboradores e ajudam a construir uma cultura organizacional alinhada às expectativas das novas gerações. Em mercados cada vez mais competitivos, esses fatores têm influência direta sobre a atração e retenção de talentos, a percepção da marca e a construção de valor no longo prazo.

Outro aspecto relevante é que as parcerias sociais oferecem às empresas uma oportunidade de compreender melhor os contextos sociais nos quais estão inseridas. Essa proximidade gera aprendizados importantes para o desenvolvimento de decisões, práticas e estratégias mais responsáveis, mais conectadas às necessidades reais da população.

Futuro do investimento social

O avanço das agendas ESG ajudou a acelerar essa discussão, mas a relevância dessas parcerias vai além de indicadores ou relatórios corporativos. Em um cenário marcado por desafios complexos, como desigualdade social, acesso à educação, empregabilidade e desenvolvimento local, a capacidade de construir soluções colaborativas se torna um diferencial cada vez mais importante para organizações de todos os setores.

As empresas que enxergam o impacto social apenas como uma ação complementar correm o risco de perder relevância em um ambiente de negócios que valoriza propósito, transparência e compromisso de longo prazo. Por outro lado, aquelas que conseguem construir parcerias genuínas e duradouras com organizações sociais descobrem algo cada vez mais evidente: impacto social e geração de valor não são objetivos opostos. Quando bem estruturados, são resultados que caminham juntos.

O futuro do investimento social não está apenas no volume de recursos destinados às causas, mas na qualidade das conexões construídas entre empresas e organizações que compartilham o objetivo de promover transformações reais. É nessa colaboração que surgem os projetos mais consistentes, os resultados mais duradouros e as oportunidades de gerar valor para toda a sociedade.

Pois, no fim do dia, impacto social de verdade não se mede pelo discurso, mas pelo futuro que uma empresa ajuda a construir.

*Luiz Felipe Gonçalves é CMO da Casa do Zezinho

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